Martina Repiská: Živiť sa bedmintonom môžu ozaj len tí najlepší na svete

Účasťou na majstrovstvách sveta si splnila sen. Teraz ide za ďalším. Chce ísť na olympiádu!

15. aug 2018 o 10:09 Stanislav Černák

ZVOLEN. Najúspešnejšia slovenská bedmintonistka Martina Repiská sa po majstrovstvách sveta v Číne zastavila na pár dní doma vo Zvolene. Stretli sme sa s ňou po dvoch rokoch počas bedmintonového kempu TJ Slávia TU Zvolen. Repiská bola v Číne po piatich rokoch prvým hráčom zo Slovenska, ktorý sa zúčastnil na majstrovstvách sveta.

Po prvýkrát ste sa zúčastnili na majstrovstvách sveta v Číne. Ako to tam vyzeralo? Naplnilo toto prestížne podujatie vaše očakávania?

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Na bedmintonový kemp zavítala aj Martina Repiská. O jej autogram bol veľký záujem

– Majstrovstvá sveta sú jedným z najprestížnejších svetových podujatí v bedmintone, bývajú raz do roka. Vedela som, že po organizačnej stránke bude všetko klapať. A bolo to presne tak, ako som si predstavovala. Každá krajina mala svojho sprievodcu, ktorý sa o ňu staral. Hneď, ako sme prišli na letisko, tak nás tam sprievodca čakal a zaviezol na hotel, ktorý bol luxusný. Ubytovaní v ňom boli všetci hráči. Mali sme odvoz do obrovskej haly pre 20 000 ľudí, kde sa hrali zápasy MS. Hráči mali k dispozícii miestnosť s občerstvením aj tréningovú halu. Všetko bolo na top profesionálnej úrovni. Hala bola skvele pripravená. Bol to pre mňa veľký zážitok.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Aké ste mali športové očakávania?

– Bola to pre mňa veľká skúsenosť, ešte nikdy som nebola na takomto veľkom podujatí. Všetko záležalo od žrebu. Na MS sa už nedá povedať, že by bola nejaká súperka ľahká. Takže očakávania som ani nemala. Chcela som nazbierať skúsenosti a podať čo najlepší výkon.

V prvom kole ste sa stretli s Kanaďankou Rachel Honderichovou, s ktorou ste prehrala 0:2 na sety. V čom bola lepšia?

– Vedela som, ako hrá, pretože som proti nej už predtým dvakrát nastúpila. Bola rýchlejšia a je útočnejší typ, ako som ja. V prvom sete mala navrch, ja som urobila zopár chýb. Druhý set bol už vyrovnaný, mali sme dlhé výmeny. Škoda, že vždy viedla o pár bodov, to som už nedokázala dotiahnuť.

Koľko bolo fanúšikov na vašom zápase?

– Vždy sa hralo 5 zápasov naraz. Počas môjho zápasu nebola hala úplne zaplnená, ale už počas prvého dňa tam bolo veľa ľudí, približne 5000 fanúšikov.

Nerobil vám problém časový posun na MS v Číne?

– Nie. Už sme cestovali dosť. Je to už v hlave, vieme, že časový posun bude, a sme naň pripravení. Akurát ráno sme boli trocha unavení, lebo je tam rozdiel 6 hodín. Ale keď sa človek teší, je nabudení, tak to zvládne úplne v pohode.

Mali ste čas aj na pozretie krajiny?

Iba tréner sa bol pozrieť. Pre mňa bolo najväčším zážitkom byť v tej obrovskej hale a pozerať zápasy. Aj po mojom zápase som sa pozerala aj na ostatné zápasy. Aj počas ďalších dvoch dní som sa pozerala na zápasy ostatných. Chcela som vidieť dobrý bedminton a niečo odkukať (smiech). V Európe takéto kvalitné zápasy nie sú.

Aké máte najbližšie plány?

– Odchádzam naspäť do Dánska na tri týždne, počas ktorých bude usilovne trénovať. Na konci augusta už začína nová sezóna, čiže budem mať znova viacero turnajov, dánsku ligu. Možno sa zúčastním aj českej ligy. Každý víkend bude nejaký turnaj. Najbližšie pôjdem na turnaj do Ukrajiny, potom do Belgicka, Česka, Holandska a Škótska.

Za koho hrávate dánsku ligu? Spomínate aj českú ligu...

– V Dánsku hrám ligu už štvrtý rok za Aabenraa Badminton Club. Mojím hlavným trénerom, ktorý ma pripravuje aj na individuálne turnaje, je Lennart Engler. Nedávno sa menil jeho asistent. Ak by sme sa dohodli, hosťovala by som českú ligu za Brno, ale to je ešte veľmi čerstvé, takže uvidíme.

Na pár dní ste sa zastavili aj doma vo Zvolene, aký ste mali program?

– Hlavným programom bol oddych (smiech). Príprava na MS bola náročná. Navštívila som rodinu a kamarátov a pomohla trošku na bedmintonovom kempe. Bola som tu 5 dní a už sa teším naspäť do Dánska. V závere pobytu som si už aj zatrénovala.