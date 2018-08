Historická pamiatka vo Vígľaši dostáva novú farbu

Atrakcia je pozostatkom lesnej úzkorozchodnej železnice. Na dokončenie potrebujú ďalšie peniaze.

18. aug 2018 o 16:51 Ľubica Mojžišová

VÍGĽAŠ. Turistická atrakcia zo začiatku 20. storočia, ktorá stojí vo Vígľaši, dostáva nový náter.

„Je to dominanta v strede obce, preto sme sa rozhodli zainvestovať do náteru. Pôvodný už mal dvanásť rokov a už to bolo vidieť,“ okomentoval starosta Róbert Záchenský.

Sponzorsky zohnali farbu, historickú súpravu opieskovali, odstránili hrdzu a nanovo nastriekali.