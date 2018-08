Dom kultúry vo Zvolene majiteľa nezmení

Železnice svoj kultúrny stánok zatiaľ nepredajú.

ZVOLEN. Dom kultúry ŽSR na Sokolskej ulici vo Zvolene majiteľa zatiaľ meniť nebude. Do verejnej súťaže, ktorá mala uzávierku 6. augusta, sa nikto neprihlásil.

„V uvedenom termíne nebola doručená žiadna ponuka na kúpu tohto objektu,“ potvrdila hovorkyňa železníc Ivana Popluhárová.

Za trojpodlažnú budovu aj s pozemkami železnice pýtajú najmenej 1 milión 420-tisíc eur. Cena vychádza zo znaleckého posudku.

Do ponukového konania sa nezapojilo ani mesto, primátorka má však so železnicami rokovať o možnostiach, ako dom kultúry získať do vlastníctva. Ešte pred termínom ukončenia súťaže tak rozhodli mestskí poslanci.

Alternatív je podľa primátorky viac. Jedna z nich napríklad hovorí o zámene objektu za mestské pozemky, ktoré sa nachádzajú v koľajišti alebo v blízkosti železničnej trasy.