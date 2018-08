Podpolianske derby po troch rokoch. Výsledky, komentáre a tabuľky až po druhú triedu

Počas víkendu pokračovali všetky futbalové súťaže. Tu je sumár od štvrtej ligy po druhú triedu.

13. aug 2018 o 11:38 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Hriňová – Detva 3:2 (0:1)

Góly: 60., 65. 83. Pohorelec (1 z 11 m) – 5. Melich, 87. Dianiška

Podpolianske derby medzi Hriňovou a Detvou sa odohralo po troch rokoch. Na tento zápas dvoch rivalov bola zvedavá aj slušná divácka kulisa, približne 500 fanúšikov. V úvode stretnutia si vyloženú šancu vytvorili domáci, no neuspeli. V 5. minúte na opačnej strane to bolo podobné, len s tým rozdielom, že Melich dokázal otvoriť skóre – 0:1. Prvé dejstvo bolo celkovo vyrovnané. Po zmene strán iniciatívu prevzali domáci. O všetky góly sa hetrikom postaral Tomáš Pohorelec. V 60. minúte vyrovnával na 1:1, o 5 minút neskôr hostia faulovali. Nariadenú jedenástku premenil Pohorelec. V 83. minúte pridal tretí gól. Hriňová bola lepšia, ale tri minúty pred koncom po neprehľadnej situácii a chybe obrany Spartaka Detva ešte zdramatizovala zápas, presadil sa Dianiška. Hriňová ale nepripustila žiadnu drámu, taktickou hrou ho už dotiahla do víťazného konca.

Kováčová – S. Ďarmoty 6:0 (1:0)

Góly: 4. Šanta, 66., 84. Kurta, 77. Giertl, 80. Ríša, 87. Kujan

Domáci Prameň strelil rýchly gól, už v 4. minúte sa presadil Šanta. Domáci súpera nepustili do žiadnej vyloženej šance počas celého zápasu. V závere prvého dejstva hostia prevzali iniciatívu, snažili sa kombinovať a dlhými loptami dostať za obranu Prameňa, ale to sa im nepodarilo. Po zmene strán sa podarilo domácim zvýšiť vedenie v 66. minúte zásluhou Kurtu. Hosťom neostávalo nič iné, len otvoriť hru a všetko podriadili kontaktnému gólu, ktorý sa im streliť nepodarilo. Kováčová mala potom v druhej polovici druhého polčasu hru pod kontrolou, z rýchlych protiútokov pramenili nielen šance, ale aj góly. Pre hostí je šesť gólov v ich sieti možno krutých, prejavilo sa ich otvorenie hry po druhom inkasovanom góle.

Prečítajte si tiež: Cenný bod Zvolena proti favoritovi, tréner Foltán je spokojný

N. Baňa – Pliešovce 1:2 (1:0)

Gól: 19. Ljubisavljević – 62. Kudlík, 75. Bobor

Začiatok zápasu vyšiel dobre domácim, keď si vytvorili množstvo šancí. Už v 10. minúte mohli vyhrávať o niekoľko gólov, ale svoje šance nepremenili. Nová Baňa sa ujala vedenia až v 19. minúte po úniku Ljubisavljevića. Po tomto momente mala Nová Baňa ešte pár dobrých príležitostí, no bez gólového efektu a postupne sa začali vytrácať z ihriska. Iniciatívu začali preberať Pliešovce, mali šance, ale vyrovnať sa im v prvom dejstve ešte nepodarilo. V úvode druhého dejstva mohli domáci zvýšiť svoj náskok, dobrú šancu mal Vlčko, ale gól nedal. Boli to hostia, ktorí udreli. V 62. minúte po rohovom kope vyrovnal Kudlík. Po vyrovnávajúcom góle boli Pliešovce lepším mužstvom, čo potvrdili víťazným gólom v 75. minúte, keď sa z viac ako 30 metrov ujala krásna strela Bobora. Nová Baňa sa snažila ešte vyrovnať, pár šancí si vytvorila, ale na vytúžený gól to nestačilo. Pliešovce sa zaslúžene tešili zo zisku troch bodov.

Ostatné výsledky 2. kola: Tisovec – Tornaľa 0:3, Príbelce – Medzibrod 0:0, Č. Balog – Šalková 1:3, Badín – Rakytovce 0:1

1.Hriňová 2 2 0 0 10:2 6

2.Kováčová 2 2 0 0 8:1 6

3.Šalková 2 2 0 0 7:3 6

4.Rakytovce 2 2 0 0 4:1 6

5.Príbelce 2 1 1 0 6:0 4

6.Medzibrod 2 1 1 0 4:1 4

7.ŠK Badín 2 1 0 1 2:1 3

8.Pliešovce 2 1 0 1 2:3 3

9.Tornaľa 2 1 0 1 3:7 3

10.Čierny Balog 2 0 0 2 2:6 0

11.Nová Baňa 2 0 0 2 2:6 0

12.Tisovec 2 0 0 2 1:5 0

13.Detva 2 0 0 2 2:9 0

14.Sl. Ďarmoty 2 0 0 2 2:10 0

V. liga skupina C

Krupina – L. Vieska 1:0 (1:0)