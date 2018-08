Beh okolo vodnej nádrže Môťová s rekordnou účasťou

Štvrtý ročník Behu okolo vodnej nádrže Môťová boli zároveň aj štvrtým podujatím Zvolenskej bežeckej ligy.

12. aug 2018 o 13:39 (mim)

ZVOLEN. Keď minuloročný beh zaznamenal rekordnú účasť, zdalo sa, že tohtoročné preteky zaostanú za prvými tromi ročníkmi.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Excelentná šprintérka Eva Glesková oslávila 75 rokov

No na trať dlhú 7,7 km s prevýšením 149 metrov vybehlo po štartovnom výstrele šéfa organizačného výboru Petra Drozdíka spod štartovného oblúku v rekordných 168 bežcov a bežkýň, na ktorých čakali na trati úseky po asfaltovej i poľnej ceste, lesné chodníky a hlavne crossový terén premáčaný dažďom s občerstvením na štvrtom kilometri i záverečná „diabolská cieľová rovinka“ v 80-metrovom príkrom stúpaní. Hobby bežci absolvovali premiérovo 2,5 km okruh.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Najrýchlejším mužom bol Martin Ďuríček, medzi ženami dominovala Denisa Miháliková. V doslova sparnom počasí po nočnej a rannej dažďovej spŕške všetci zúčastnení bežci dokončili preteky prebehnutím cieľovej pásky.

O stúpajúcej športovej kvalite podujatia svedčí enormný záujem bežcov všetkých generácií. Doterajší traťový rekord Tomáša Kubeja 28:11 z prvého ročníka odolal, no u žien čas 33:59 Dany Janečkovej dosiahnutý v ročníku druhom prekonala Jana Martinská skoro o minútu.

Hlavné kategórie

V najpočetnejšie zastúpenej kategórii žien do 39 rokov dominovala medzi 37 pretekárkami s náskokom viac ako 1,5 nová rekordérka Jana Martinská. V staršej ženskej kategórii prvenstvo medzi podľa očakávania obhájila Iveta Furáková behajúca v drese Svetielka nádeje, pre ktoré sa za každého štartujúceho odvedie 0,50 € v každých pretekoch seriálu Zvolenskej bežeckej ligy na účet Centra pomoci detskej onkológie.

V juniorskej mužskej kategórii prvenstvo vybojoval Peter Ursíny. V kategórii mužov do 39 rokov víťazstvom prekvapil Štiavničan František Belohorec. V kategórii mužov do 49 rokov zvíťazil utajovaný bežec s bežeckým pseudonymom Odroň. V kategórii mužov do 59 rokov zvíťazil Bystričan Ján Spodniak. Vo veteránskej kategórii nad 60 rokov zaznamenal prvenstvo Žiarčan Milan Staňo.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Osmičkové roky: Zvolen bude spomínať na rok 1968

Organizátori nezabudli oceniť ani najstaršieho pretekára 74-ročného Antona Gombára a najmladšieho bežca 11-ročného Alexa Ivana, ktorí zažili búrlivé ovácie aj v cieli pretekov. Pozornosti organizátorov neušli ani meninové Zuzky a dvojnásobná oslávenkyňa, inak štvrtá vo svojej kategórii, Zuzana Schieberová, reprezentujúca Rýchle šípy Zvolenská Slatina.