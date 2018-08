Slovnaft Cup: Zvolen a Kováčová postupujú ďalej, Pliešovce končia

Aktuálne kolo Slovnaft Cupu prinieslo súboj Zvolena v B. Štiavnici a regionálne derby medzi Pliešovcami a Kováčovou.

9. aug 2018 o 14:30 Stanislav Černák, (mim)

B. Štiavnica/Š. Bane – MFK Zvolen 0:3 (0:1)

Góly: 40. Pavlík, 80., 90. Totkovič. ŽK: 5 – 2. Rozhodoval: Kolofík, 200 divákov.

B. Štiavnica: Kraják – Beňadik, Pinka, Necpal, I. Pastier, Budinský, M. Pastier (46. Kušion), Barák, Chmelina (57. Lupták), Kminiak, Michalek (84. Číž)

Zvolen: Lehocký – Cavar, Kotora, Neušel, Nepšinský, Chovan (63. Krčmárik), Lupčo, Rafanides (28. Pavlík), Slovák (84. Kysel), Totkovič, Hric

V prvom polčase ukázali hostia obrovskú snahu po víťazstve, zatlačili súpera, snažili sa o vedúci gól, ktorý by upokojil hru, ale húževnatý súper odvážne vzdoroval treťoligistovi. Zanietený funkcionár domácich Barák vyskladal dobre mužstvo. V zostave sa na poslednú chvíľu objavil aj najlepší hráč domácich Pinka.

Súboj okresných miest bol okorenený aj tým, že v zostave hostí nastúpili odchovanci domácich Totkovič a Chovan, ktorí sú kmeňovými hráčmi Ružomberka, resp. Senice. Hostia vsadili na hru na troch útočníkov, čo prinieslo síce gólové sane, ale tutovky Nepšinského, Hrica, Slováka, a hlavne Totkoviča, ostali nevyužité. Domáci sa pozorne bránili, ale hrozili z každého útoku. V prvom polčase hosťom pomohol šťastný gól striedajúceho Pavlíka. Krajákovu bránu „odklial“ až v 40 minúte.

V druhom dejstve už bolo všetko inak, ale iba podľa výsledku. Potvrdenie úlohy favorita nebolo pre omladený Zvolen vôbec jednoduché. Výsledok zápasu bol nakoniec otvorený až do konca. Gól visel vo vzduchu na oboch stranách. Domáci pritvrdili hru a aj za cenu žltých kariet sa snažili zastaviť Zvolenčanov v šanciach. Domáci tréner nechcel dopustiť oslabenie inkasovaním druhej žltej a tak „previnilcov“ promptne striedal. Dramatický duel rozhodol v závere Totkovič, ktorý po príchode Krčmárika a nestarnúceho Kysela strelil v poslednej desaťminútovke ešte dva góly. Zvolenčania si v nasledujúcom kole zmerajú sily s Interom Bratislava, ktorý privítajú na domácom ihrisku.

Hlasy po zápase

Ľubomír Barák, predseda klubu FK Sitno Banská Štiavnica/TJ Baník Štiavnické Bane: „Dlho to bolo vyrovnané. V druhom polčase sme podľa mňa boli lepším mužstvo, no nedali sme góly. V závere sme to otvorili a dvakrát sme inkasovali.“

Miloš Foltán, tréner MFK Zvolen: „Bol to ťažký zápas, v úvode sme nedokázali premeniť šance a súper bol potom nebezpečný. Výsledok je pre domácich určite krutý, na ihrisku to bolo tesné. Nebol to kvalitný futbal, ale zaujímavý z hľadiska napätia, bojovnosti a množstva osobných súbojov.“

Pliešovce – Kováčová 2:5 (1:2)

Góly: 37. Kudlík, 57. Bobor – 12.Giertl, 31., 62. Kurta, 48., 84. Šanta. ŽK: 3 – 3. Rozhodoval: Legíň, 100. divákov.

Pliešovce: Kyseľ – Gondáš (68. Strhársky), Švec, Kouřil, Malatinec, Černický (63. Polaček), Kudlík (76. Farkaš), Sýkora, Bobor, Hraško, Jamnický

Kováčová: Rusko – Karpa, Shuper, Ríša, Lauč, Mračko (46. Hanulík), Greško, Bordun (71. Volko), Giertl, Šanta, Kurta (77. Kujan)