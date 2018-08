Na mieste bývalej špeciálnej školy postavia byty pre seniorov

Pri výstavbe bytov využijú netradičnú metódu - sendvičový spôsob.

7. aug 2018 o 15:14 Adriana Antolová

HONTIANSKE NEMCE. Obec Hontianske Nemce dostala príspevok na podporu bývania od rezortu dopravy. Postaví byty pre starších ľudí.

„Pôjde o trinásť bytov. Budú jednoizbové a dvojizbové určené pre obyvateľov obce, ktorí už majú svoj vek a pre vdovcov a vdovy,“ povedal starosta obce Jozef Nemec.

Prispeje im rezort dopravy

Celkové náklady na výstavbu sú vyčíslené na na 550-tisíc eur, 30 percent pokryje dotácia z ministerstva dopravy a výstavby, ostatné peniaze budú čerpať z úveru, ktorý si vezmú zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

„Máme prichystané už všetky potrebné povolenia na otvorenie stavby. Začať by sme chceli čochvíľa,“ hovorí starosta s tým, že kedysi na týchto miestach stála špeciálna základná škola. Pred dvoma rokmi ju museli zrútiť, pretože bola v havarijnom stave.

Netypická stavba

Budova bude vystavaná takzvaným sendvičovým spôsobom. „Postaví sa platňa, na to pôjde konštrukcia, a to sa obalí do dvoch stien. Priestor medzi stenami a konštrukciou bude vyplnený špeciálnou hmotou,“ hovorí Nemec a dodáva, že tento spôsob stavby používajú v zahraničí už dlhé roky.

Mal by zabezpečiť lepšiu odolnosť voči požiaru a vytvoriť aj protihlukové vlastnosti stavby. „U nás máme týmto spôsobom postavených už pár rodinných domov a penziónov, ale čo sa týka bytoviek zo Štátneho fondu rozvoja bývania, táto naša by mala byť prvá,“ dodal starosta. ⋌