Futbal od IV. ligy po II. triedu: Na úvod sedemgólové predstavenia Hriňovej a Látok

Futbalové súboje v regióne sa počas uplynulého víkendu naplno rozbehli. Ponúkame vám výsledky, komentáre a tabuľky od štvrtej ligy po druhú triedu.

6. aug 2018 o 11:03 Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



IV. liga skupina Juh

Hriňová – Tornaľa 7:0 (0:0)

Góly: 50. vlastný, 53. Purdek, 70. Mičuda, 74., 78., 88. Marcinek, 83. Jablonský,

Hriňová mala rozprávkový štart do novej sezóny. Zápas začal za hustého dažďa, hral sa na ťažkom teréne. V prvom polčase sa hra prelievala z jednej strany na druhú. Domáci Spartak si vypracoval šancu, ale Pohorelcov pokus zlikvidoval brankár hostí. Polčasová remíza bola zaslúžená. Po zmene strán vyšlo nad Hriňovou slnko a začali sa diať veci. Domáci prevzali taktovku zápasu na svoje kopačky, súpera k ničomu nepustili, vytvorili si neuveriteľné množstvo šancí a čo je najdôležitejšie, dokázali ich aj premeniť. Všetko odštartoval v 50. minúte vlastenec hostí, potom v 53. minúte skóroval kapitán Purdek, ku ktorému sa pridali Mičuda, Jablonský a autor hetriku Marcinek. Keby Hriňová strelila 10 gólov, nik by nemohol namietať, pretože ďalšie pokusy zlikvidoval gólman hostí alebo ich domáci nepremenili.

Pliešovce – Badín 0:2 (0:0)

Góly: 77. Ševčík, 89. Hanák

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: MFK Zvolen mal tlak a šance. Napokon to v prvom domácom zápase stačilo len na remízu

Domáce Pliešovce nastúpili po dlhej dobe v kompletnom zložení. Tatran bol aktívny silnejší na lopte, hráči si vypracovali tri, štyri čisté šance, ale Selce podržal ich brankár. Hostia boli organizovaní, hrali na rýchle protiútoky. Futbal spĺňal prísne kritériá štvrtej ligy. Prvý polčas boli lepší domáci. Po zmene strán pokračovali v nastolenom tempe, vytvárali si šance, opäť však vynikal gólman Höger. Do 77. minúty nemali hostia vyloženú šancu. Avšak domáci jednoducho stratili loptu, súper sa dostal do brejku, ktorý zakončil Ševčík – 0:1. Domáci vrhli všetky sily do útoku a otvorili viac hru. V 89. minúte spečatil konečný výsledok Hanák po štandardnej situácii. Pliešovce si môžu vyčítať, že nepremenili šance, ale všeobecne vládne s ich výkonom spokojnosť.

Tisovec – Kováčová 1:2 (0:0)

Góly: 78. Masár (11 m) – 50., 90. Šanta

V Tisovci sa hral zaujímavý zápas. Kováčová bola od úvodu stretnutia futbalovejšia, vypracovala si dve veľké príležitosti, ktoré sa ale gólom ešte neskončili. Na začiatku druhého polčasu, v 50. minúte, sa už hráči Prameňa radovali z gólu zásluhou Adriána Šantu. Kováčová mala hru plne v réžii, vytvorila si ďalšie dve šance, ktoré ale na gólovú poistku nepremenila. V 78. minúte chybovali hostia, zatiahli ručnú brzdu a hlavný rozhodca nariadil pokutový kop, ktorý premenil domáci Masár – 1:1. Už keď to vyzeralo na deľbu bodov, Kováčová strelila zaslúžený víťazný gól. V 90. minúte po protiútoku hostia poslali centrovanú loptu po zemi na zadnú tyčku, kde bol dobre postavený Šanta, ktorý trafil prázdnu bránu a spečatil víťazstvo nováčika štvrtej ligy.

Detva – Príbelce 0:6 (0:0)

Góly: 64. Kurák, 69., 76. Hriň, 72., 74., 80. Kókai

V súboji dvoch nováčikov sa v prvom dejstve hral vyrovnaný zápas. Detva zostúpila z tretej ligy, naopak Príbelce postúpili do tejto súťaže z piatej ligy. Približne 150 divákov zarmútili hostia, ktorým patril druhý polčas, prvýkrát v 64. minúte. Detvianski futbalisti sa nestačili spamätať a prehrávali hrozivým rozdielom, do konca stretnutia inkasovali spolu šesťkrát.

Ostatné výsledky 1. kola: Medzibrod – N. Baňa 4:1, Rakytovce – Č. Balog 3:1, S. Ďarmoty – Šalková 2:4

1.Hriňová 1 1 0 0 7:0 3

2.Príbelce 1 1 0 0 6:0 3

3.Medzibrod 1 1 0 0 4:1 3

4.Šalková 1 1 0 0 4:2 3

5.Rakytovce 1 1 0 0 3:1 3

6.Badín 1 1 0 0 2:0 3

7.Kováčová 1 1 0 0 2:1 3

8.Tisovec 1 0 0 1 1:2 0

9.Sl. Ďarmoty 1 0 0 1 2:4 0

10.Č. Balog 1 0 0 1 1:3 0

11.Pliešovce 1 0 0 1 0:2 0

12.Nová Baňa 1 0 0 1 1:4 0

13.Detva 1 0 0 1 0:6 0

14.Tornaľa 1 0 0 1 0:7 0

V. liga skupina C

Bacúch – Krupina 6:0 (3:0)

Góly: 12., 28., 84. a 90. Švidraň, 45. Košičiar, 72. Švéda

Otvárací zápas sezóny začal Bacúch doma proti Krupine vyrovnane, no už od 12. minúty, ako sa zásluhou Švidraňa ujal vedenia, držal opraty už po celý priebeh zápasu. Už do polčasu domáci viedli rozdielom triedy. Druhý polčas sa niesol v podobnom duchu, Bacúch mal ešte viac príležitostí na skórovanie, no šance zlikvidoval brankár hostí Rabota. I tak ale domáci vsietili ďalšie tri góly a vymaľovali Krupinčanom jasný debakel. Za domácich zaujal štvorgólový útočník Roman Švidraň.

Bzovík – D. Niva 1:0 (1:0)

Gól: 36. Výboh

Nováčik piatej ligy privítal rivala z Dobrej Nivy. V úvode stretnutia mali hostia územnú prevahu a aj niekoľko dobrých príležitostí na skórovanie, no brankára Alakšu sa im nepodarilo prekonať.