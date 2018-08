MFK Zvolen mal tlak a šance. Napokon to v prvom domácom zápase stačilo len na remízu

Omladený zvolenský káder sa prvýkrát v novej sezóne predstavil na domácom ihrisku.

5. aug 2018 o 13:10 (mim)

MFK Zvolen – Čadca 1:1 (1:0)

Góly: 71. Lupčo (11 m) – 30. Jarabica, ŽK: 1 – 3. Rozhodoval: Faber, 220 divákov.

Zvolen: Lehocký - Cavar, Pařenica, Kotora, Bariak (46. Pavlík), Chovan (85. Melišík), Neušel, Lupčo, Hric, Totkovič (81. Psársky), Slovák (75. Krčmárik)

V domácom mužstve po vypadnutí z druhej ligy nezostal v kádri kameň na kameni. Pred sezónou utvoril tréner Foltán úplne nový tým s tým, že začína skoro od nuly a dáva možnosť mladým futbalistom. Veď základná zostava s vekovým priemerom 21,36 roku je najmladšou v TIPOS III. lige Stred, a to vekový priemer „kazí“ 29 ročný kapitán mužstva a zároveň najskúsenejší hráč MFK Igor Kotora. Na striedačke bola pripravená striedať ešte väčšia „omladina“ dvaja 19-roční a traja 17-roční futbalisti. Jediným „starším“ bol 22-ročný Adam Krčmárik.

Od začiatku stretnutia prekvapili Zvolenčania súpera vysoko vysunutou obranou a agresívnym napádaním už od pokutového územia. Kysučanov zaskočili a už v 1. minúte sa zmocnil malej domov Vlado Slovák, obišiel brankára, no spätnú prihrávku nikto nečakal.

Obetavá hra a bojovnosť v osobných súbojoch prinášali šance, v 8. minúte Gavlák vytlačil gólovú strelu Totkoviča na roh. Hostia sa iba po štvrťhodine hry prebojovali pred pokutové územia MFK, no Tlelkova propagačná strela skončila vedľa. Potom v tlaku Zvolena strely Neušela a Lupča skončili nad bránou hostí. Čadca pohrozila po priamom kope v 21. minúte, keď gólovú hlavičku Kapusniaka bravúrne vyrazil Lehocký.

Z protiútoku sa dostal do šance dirigent hry MFK Kotora, no jeho strela skončila tesne vedľa vinkla Gavlákovej brány. Hostia sa snažili kúskovať hru, prerušovali ju častými faulami a padali skoro pri každom kontakte v osobných súbojoch. V 28. minúte našiel po prieniku po ľavej vertikále Slovák centrom v pokutovom území Neušla, no tej v čistej šanci hlavičkoval iba do rúk brankára Gavláka.

Po polhodine hry prekvapil krížnou prízemnou strelou z hranice pokutového územia po peknom Vukeličovom prenesení hry Jarabica a prekvapivo otvoril skóre stretnutia - 0:1. Domáci pokračovali v tlaku. V 36. minúte Totkovič v čistej gólovej šanci z 5 metrov trafil iba nohu padajúceho Gavláka a gólom neskončili ani pokusy Slováka a Lupča.

Do druhého dejstva domáci nastúpili s jedinou zmenou v zostave, Bariaka vystriedal Pavlík. V úvode sa snažili hostia rozhodnúť, ale Lehocký s prehľadom zlikvidoval šancu Kapusniaka a vzápätí vyrazil aj Špilov lob. Potom sa už hra presunula na polovicu hostí, ktorí bránili priaznivý stav. Skoro každý súboj o loptu sa končil ich faulom, vďaka čomu si domáci vytvorili tlak.

V 50. minúte neuspel v brejku Slovák a v 56. minúte zase po sebavedomom prieniku cez štyroch súperov ani Hric, ktorý nedokázal obstreliť brankára hostí. Prehustená obrana Čadce blokovala strely domácich, ich hráči často ležali na trávniku, ťahali čas, no Zvolenčania pokračovali v tlaku.

V 67. minúte iba za cenu karty zastavil jeden z hostí na hranici pokutového územia prienik Slováka, no jeho následná strela skončila rohom a Kotora hlavičkoval tesne nad. Tlak Zvolena vrcholil a po Muráňovom faule v šestnástke premenil nariadený pokutový kop s istotou Lupčo - 1:1.

Domáci zvýšili obrátky, vytvárali sa jednu šancu za druhou, vedúci gól mali na kopačkách Totkovič, Neušel, Lupčo, Hric. Hostia faulovali aj v pokutovom území, no druhá penalta sa nekonala. Domáci napriek sympatickému výkonu do záverečného hvizdu gól nestrelili a pripísali si do tabuľky prvý bod.