Vážna nehoda: Motocyklista a jeho spolujazdkyňa z Maďarska skončili v nemocnici

Dopravná nehoda, ktorá sa stala v okrese Krupina, je v štádiu objasňovania.

1. aug 2018 o 10:35 (iz)

HONTIANSKE TESÁRE. K vážnej dopravnej nehode došlo v utorok (31.7.) krátko po 19. hodine na ceste prvej triedy v obci Hontianske Tesáre, o udalosti sme informovali už včera.

Podľa policajných zistení mal 21-ročný vodič auta Alfa Romeo smerovať od obce Dvorníky, pričom pravdepodobne nedal prednosť v jazde motocyklu Suzuki DL 1000, ktorý s apohyboval smerom na Šahy.

Motocyklistu a jeho spolujazdkyňu po náraze vymrštilo do vzduchu. Obaja dopadli na asfaltový povrch autrpeli ťažké zranenia.

"Motocyklista (41) z Maďarska utrpel ťažkú ujmu na zdraví, so zraneniami bol prevezený do levickej nemocnice. Jeho 39-ročná spolujazdkyňa bola s ťažkými zraneniami vo vážnom stave prevezená do banskobystrickej nemocnice," informovala krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Ako dodala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, po doplnení liečby zranenú ženu na umelej pľúcnej ventilácií spolytroumou, no v stabilizovanom stave, letecky transportovali do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Šofér osobného auta vyviazol bez zranení, policajti mu však na mieste zadržali vodičák.

Alkohol u vodičov policajti nezistili.Dopravná nehoda je podľa Kováčikovej v štádiu objasňovania.