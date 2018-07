Dom kultúry na predaj: Návrhov je viac, železnice sa však riadia trhom

O tom, či sa mesto bude uchádzať o kúpu domu kultúry, rozhodnú poslanci v pondelok.

30. júl 2018 o 9:19 Ivana Zigová

ZVOLEN. O tom, či a ako sa mesto postaví k situácii, keď Železnice SR ponúkajú svoj jediný kultúrny dom na predaj, rozhodnú už v pondelok (30.7.) zvolenskí poslanci.

Zdá sa, že na výber dostanú minimálne z dvoch návrhov, jeden je z dielne vedenia mesta a druhý zostavila časť poslancov s iniciatívou Zvolen pre ľudí.

Prečítajte si tiež: Pre nefunkčný rybovod vo Zvolene končia ryby v pasci

Tí žiadajú primátorku mesta, aby okamžite začala rokovať so ŽSR o zrušení aktuálneho ponukového konania na predaj kultúrneho stánku a zároveň začala hovoriť s ministerstvom dopravy o prevode budovy z vlastníctva štátu do vlastníctva mesta Zvolen za jedno euro s podmienkou, že objekt by slúžil len na poskytovania všeobecne prospešných služieb.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nechcú budovu bez pána

Prečítajte si tiež: Príbeh o diere na ceste zdieľali stovky ľudí. Do pár hodín ju cestári zaplátali

„Záujmom nás poslancov a občianskej iniciatívy je získať kultúrny dom do majetku mesta, aby nám tu nevznikol veľkosklad lacnej elektroniky alebo textilu. Mám pred očami bývalý dom kultúry Bučina, na ktorého mieste dnes stojí Tesco,“ povedal počas minulotýždňového brífingu pre médiá mestský poslanec Peter Košík.

Má obavy, že ak by objekt prišiel o pána, jeho návrat do života v budúcnosti by bol komplikovaný. Ako doplnil poslanec Matej Snopko, vlastný návrh považujú z pohľadu samosprávy za ekonomicky výhodný.

V hre je i zámena pozemkov

Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová zareagovala na návrh poslancov a občianskej iniciatívy slovami, že vedenie mesta prišlo s inou alternatívou.

Ten predpokladá získanie nehnuteľnosti formou zámeny pozemkov, ktoré sa nachádzajú v koľajišti alebo v blízkosti trasy, v prospech železníc.

„Bude na zastupiteľstve rozhodnúť, či sa prihlásime do ponukového konania alebo nie. A ak áno, či sa stotožní so zámenou, alebo, či sa stotožní s návrhom, ktorý prezentovali niektorí poslanci. Ja sa domnievam, že ani štátnym organizáciám neprináleží zbavovať sa majetku za jedno euro,“ poznamenala.

S otázkou, či železnice vôbec môžu posunúť svoj objekt mestu za jedno euro, sa obrátila aj na ich generálneho riaditeľa.

Železnice: Euro? Nedá sa

Prečítajte si tiež: Starosta Hodruše-Hámrov po nehode nafúkal

Prevod vlastníctva majetku štátu je podľa slov hovorkyne ŽSR Martiny Pavlikovej vždy odplatný a predaj sa v zásade uskutočňuje formou ponukového konania.

Vyvolávacia cena má pritom vychádzať zo situácie na trhu. „Návrh kúpnej ceny nesmie byť nižší ako je všeobecná hodnota majetku podľa znaleckého posudku, ani nižší ako účtovná zostatková hodnota,“ odpovedala na špekulácie o prevode za jedno euro.

Potvrdila, že za určitých okolností, na verejnoprospešný účel, existuje aj možnosť priameho prevodu do vlastníctva mesta či samosprávneho kraja. „Aj pri priamom predaji však platí podmienka, že kúpna cena nemôže byť nižšia, ako je všeobecná hodnota majetku podľa znaleckého posudku alebo nižšia ako účtovná zostatková hodnota,“ zopakovala.

Za trojpodlažnú budovu aj s pozemkami aktuálne železnice pýtajú najmenej 1 milión 420-tisíc eur.