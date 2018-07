HKM Zvolen bude opäť mieriť vysoko, hráči cítia silu mužstva

V HKM Zvolen sa začala spoločná letná príprava. Hokejisti prvýkrát vykorčuľovali aj na ľad.

28. júl 2018 o 13:38 TASR

ZVOLEN. Pod Pustým hradom hráči HKM Zvolen strávili uplynulý týždeň hlavne pri kondičných testoch a naplno by mali odštartovať prípravu na ľade začiatkom tohto týždňa.

Postupne prichádzajú všetky posily zvonka, a týka sa to aj Patrika Lušňáka, ktorý sa po ročnej pauze zapríčinenej pádom zo skútra vracia do hokejového kolotoča, Zvolen si zvolil za svoj reštart a ohlásil príchod až na pondelok.

Podkonického skúška ohňom

Trénera Andreja Podkonického, ktorý vystriedal Petra Mikulu, čaká pred domácimi fanúšikmi špeciálna skúška ohňom. „Letnú prípravu sme zvolili po dohode tak, že si každý za ňu zodpovedá sám. Verím, že ju hráči poctivo zvládli a že testy, ktoré absolvujú tento týždeň, budú priaznivé. Pre mňa je to v role hlavného trénera niečo nové, veľká zmena, zodpovednosť narástla.“

Od skladby kádra si kouč, ktorému pomôže asistent z Fínska Raimo Summanen, veľa sľubuje. „Zložil sa veľmi dobrý tím, ciele sú najvyššie, počas sezóny chceme byť medzi prvými štyrmi. Aj obrancovia podrástli, sú väčší, na takéto postavy sme sústredili pozornosť. K nim sa pripoja veľmi dobrí korčuliari v útoku, ktorý vyzerá byť veľmi silný. A treba spomenúť aj dvojicu brankárov Tomek a Kanaďan Skapski s veľmi dobrými číslami. Z ďalších hráčov kostry kádra považujem za nosných Peťa Zuzina, Vandasa, určite aj dlhoročnú oporu Peťa Obdržálka, do obrany sme získali Pöyhönena a Vandaneho. Sme radi, že sme udržali Špirka a mohol by som spomenúť aj ďalších, Uvidíme, ako sa presadí Paťo Lušňák, dúfajme, že na tom bude zdravotne dobre a že nám pomôže celú sezónu.“

Ako povedal tréner, hráči majú zmluvy až od augusta, tím sa skladal postupne a individuálna príprava bola viac-menej nevyhnutná. „Vieme, o čo nám ide, HKM mal vždy veľké ambície a nikto si nedovolí prísť nepripravený. Každý si urobil to, čo potrebuje, keďže typologicky sú rozdielni. Ak si zohnali osobného kondičného trénera, to je na nich, každý si ho platil sám.“

Špirkovi bolo bez hokeja dlho

Rastislava Špirka si diváci obľúbili a aj on sa cíti pod Pustým hradom dobre, keďže Zvolenu zostal verný. „Bolo mi dlho bez hokeja, navyše bez kolektívu. Pripravoval som sa sám, individuálne, chýbalo mi tímové čaro, aj humor, aký k tomu neodmysliteľne patrí. Teraz však pôjde všetko bokom, žiadna švanda, už budeme hlavne drieť.“

Špirko zostal vo Zvolene aj preto, že sa buduje silné mužstvo. „Minulý rok sme tiež boli na tom dobre, no papierovo sa zdá, že teraz sme na tom ešte lepšie. Záležať bude na pohode v kabíne, aby všetko fungovalo optimálne, a táto pohoda sa zvykne prejaviť aj na ľade.“

Prílev maďarských mužstiev do súťaže Špirko zatiaľ vníma len matematicky. „Bude o dva kluby viac, teraz ťažko hodnotiť prínos. Podľa mňa však nejakú kvalitu prinesú, nepochybne angažujú veľa zahraničných hráčov, väčšinou Kanaďanov, takže až prvé zápasy ukážu, ako na tom budú.“

Kondične sa Špirko zdokonaľoval aj pri stavbe domu. „Cítim sa dobre, príprava bola dosť dlhá a ja som ju poctivo oddrel, tak ako každý rok. Máme pred sebou testy, ktoré objektívne ukážu efekt. Ja som si zvykol pripravovať sa v lete sám, už dlhé roky a všetko sa snažím skĺbiť s rodinou, deťmi. Staviam aj dom, nejaké poviosti som si odrobil, krompáč, lopata dajú zabrať. Aj keď sa to nezdá, no keď sa poldňa s nimi oháňate, tak si večer ľahnete úplne dobitý.“

Chovan dúfa, že pritiahnu viac fanúšikov na štadión

Aj ďalšia opora tímu Michal Chovan už cíti, že oddychu bolo nadmieru. „Dúfam, že sme na tom všetci dobre a tešíme sa na ľad. Predsa len je to zmena, pre nás príjemná, aj keď s drinou. Mužstvo vyzerá super, takže treba zamakať. Individuálna príprava v lete nebola pre mňa novinka, v tomto veku každý vie, čo je pre neho najlepšie. Môžeme sa spoľahnúť výlučne na seba, alebo si zohnať kouča a trénovať aj v skupine hráčov. Ja sa už piaty rok pripravujem s osvedčeným trénerom a som spokojný, dúfam, že sa to odzrkadlí na ľade. Som na tom dobre, nikdy som s tým nemal problém. Popracovali sme hlavne na sile, aby organizmus vydržal, hlavne bez zranenia. Zostáva nám už len doladenie a ísť pevne za efektom, ktorý sa v konečnom dôsledku dostaví až na konci sezóny.“

O sile kádre sa Chovan tiež zmieňuje nádejne, no bez veľkých slov. „Nemám ich rád, určite však každý z nás cíti, že máme najvyššie ciele. Všetko tu funguje, od vedenia, trénerov, hráčov, bude to na nás, či si sadneme ako kolektív a či vydáme zo seba maximum. Od početnejšej ligy, ktorú rozšírili maďarské tímy, očakávam oživenie. Narazíme na nové mužstvá, nové zápasy, diváci by si mali prísť na svoje. Dúfam, že ich pritiahneme do hľadiska viac, predtým to bol dosť problém, a my hráme hlavne pre nich.“