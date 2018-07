Nový zelený priestor na zážitkové učenie a relax vo Zvolene

Zvolenská základná škola na Námestí mládeže je známa svojím udržiavaným átriom, ktoré je prístupné nielen pre žiakov a učiteľov, ale aj obyvateľov mesta.

23. júl 2018 o 20:01

Občianskemu združeniu DysŠanca, ktoré pri tejto škole sídli, sa podarilo získať grant od Nadácie VÚB, vďaka čomu vyrástlo v rámci átria nové arborétum s náučno-relaxačným chodníkom. O tomto novom kúsku zelene vo Zvolene sme sa porozprávali so spoluautorkou nápadu z občianskeho združenia Karin Fóglovou.

Ako sa zrodila myšlienka zveľadiť školské átrium a vybudovať tu práve arborétum?

Naše občianske združenie sa snaží vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti. Už dlhší čas sme uvažovali nad tým, ako zmeniť naše átrium na zmysluplnejší priestor, ktorý by mohla využívať nielen základná škola, ale aj verejnosť a materské školy či združenia z okolia. Preto sme využili možnosť zapojiť sa do celoslovenskej výzvy Komunitné granty Nadácie VÚB. V átriu sme vytvorili náučno-relaxačný chodník s malými oddychovými zónami. Tým sme žiakom umožnili vyskúšať si zážitkové učenie, pri ktorom deti nesedia v triede, ale nové vedomosti si osvojujú aj prakticky v prírodnom prostredí. Učenie sa tak stáva záživnejšie a aj efektívnejšie. Úžitok z toho miesta však môže mať každý, kto ho navštívi. Môže spoznávať rôzne druhy okrasných rastlín, liečivých bylín a v príjemnej oddychovej zóne relaxovať.

Môžete priblížiť ako nové arborétum postupne rástlo?

Vzhľadom na to, že tohoročnej zime sa akosi nechcelo odísť, realizačné práce sme začali až v apríli. Spolu s kolegyňou z nášho združenia, pani učiteľkou Gažúrovou, sme dali dokopy realizačný tím a pustili sa do budovania nášho krásneho projektu. Spoločne sme vyberali rastlinky, bylinky, ktoré by boli nielen dekoratívne, ale slúžili aj na výuku. V átriu sme uskutočnili aj úpravy už vybudovanej zelenej učebne – altánku, odstránili sme staré vysušené dreviny a buriny, z iného projektu škola získala zbernú nádobu na dažďovú vodu, ktorá slúži na polievanie areálu. Pri týchto úvodných prácach nám pomáhali aj naši žiaci. Všetko sme to museli stihnúť do 1. júna, kedy sme si stanovili plán naše arborétum otvoriť.

Ako dnes náučný chodník vyzerá? Čo všetko je jeho súčasťou?

Návštevníkov na prvý pohľad upúta krásny orech, lipa, višňa, baza a tiež ihličnany. Súčasťou arboréta je aj informačná tabuľa s popisom všetkých bylín, kvetov, drevín i kríkov. V bylinkovej špirále môžu žiaci spoznávať množstvo byliniek, ochutnať plody z vyvýšeného záhonu s jahodami a oddychovať na zrenovovaných lavičkách.

Čo konkrétne už mohli žiaci na tomto mieste koncom minulého roka zažiť?

Žiaci tu zažili už prvé hodiny v rámci prírodovedy, biológie, technickej výchovy aj iných predmetov. Arborétum poslúžilo aj na prvé prechádzky a oddych počas veľkej prestávky. Niektorí umelecky nadaní žiaci využili átrium na maľovanie svojich obrázkov. Priestory sme poskytli aj na tvorivé dielne v rámci akcie pre verejnosť Deň sídliska, ktorá sa uskutočnila 9. júna. Naše arborétum tak po prvýkrát uvidela aj širšia verejnosť zo sídliska Zvolen-Západ. Aj počas prázdninového denného tábora v školskom klube detí tu v uplynulých dňoch deti spoznávali rastlinky, maľovali si, čítali, polievali i pleli záhony. Tešíme sa, že toto miesto opäť výrazne ožije v septembri.

Hovoríte, že arborétum navštívilo minulý mesiac už aj veľa Zvolenčanov počas akcie Deň sídliska. Ako na túto zmenu reagovali?

Keďže to bol 10. ročník tohto zvolenského podujatia, ktoré sa pravidelne koná v átriu, návštevníci si zmenu určite všimli. Celý priestor sa výrazne presvetlil, okolie ozdobili okrasné kvetiny, liečivé bylinky, trávnatá plocha ozelenela. Dostali sme veľa pozitívnej spätnej väzby, ktorá je pre nás zároveň výzvou a záväzkom udržiavať a zveľaďovať tento priestor tak, aby sa tu všetci návštevníci cítili príjemne.

S vybudovaním tohto komunitného priestoru pomohla aj finančná „injekcia“ z grantového programu Nadácie VÚB. Na čo konkrétne Vám poslúžila?

Financie putovali na nákup materiálu - okrasné rastliny a liečivé byliny, trávne osivo, štiepaný kameň, biele skalky, svahové tvárnice, kvetináče, amforu, exteriérové odpadkové koše, exteriérové sedenie aj informačnú tabuľu. Sme radi aj za hlasy Zvolenčanov, ktoré sme v boji o získanie komunitného grantu dostali. Pri realizácii projektu bola ústretová aj zvolenská záhradnícka firma HARA, od ktorej sme zakúpili väčšinu materiálu.

A prezradíte nám na záver, aké máte ďalšie plány s týmto miestom?

Samozrejme, chceme pokračovať v rozvíjaní a skrášľovaní nášho arboréta. V novom školskom roku začneme naplno využívať priestor v rámci vyučovania, budeme ho ponúkať aj na mimoškolskú činnosť a pre širšiu verejnosť nášho sídliska. Radi medzi nami uvidíme aj detičky zo sídliskových materských škôl. Všetci, ktorí si k nám nájdu cestu, sú srdečne vítaní.