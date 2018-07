Slovnaft Cup: Do druhého kola postúpili Zvolen, Pliešovce a Kováčová

Do úvodného kola jubilejného 50. ročníka Slovnaft Cupu zasiahlo sedem tímov. Ďalej postupujú len tri.

23. júl 2018 o 10:53 Stanislav Černák, (mim)

ŠK Selce – MFK Zvolen 0:2 (0:1)

Góly: 15. Kotora, 89. Krčmárik. ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Holas, 280 divákov

Zvolen: Lehocký – Cavar, Pařenica, Kotora, Neušel, Pavlík, Lupčo, Rafanides, Slovák (85. Krčmárik), Nepšinský, Psársky (63. Bil)

V drese domácich sa oproti minulej sezóne neobjavila iba štvorica hráčov, no nastúpili až 10 odchovanci Seliec, v drese MFK absentovali v zostave až desiati hráči z minulosezónnej zostavy, no hrali nové či staronové tváre vo veľmi omladenej zostave, ktorú umne dirigoval kapitán mužstva a hrajúci asistent trénera Igor Kotora.

V prvom polčase ukázali hostia obrovskú snahu po víťazstve, zatlačili súpera do pokutového územia a začali sa futbalové šachy. Držanie lopty 20 ku 80 dávalo jasný obraz hry. Už v 3. minúte Pavlíkovu gólovú strelu vytesnil Strečok na roh, o päť minút Psárskeho pokus zblokovala obrana Seliec opäť na roh. Až z tretieho centra profitoval Zvolen, keď Kotora pohodlne umiestnenou hlavičkou z päťky zabezpečil MFK vedenie. Z ďalšieho tlaku vyťažili zvolenskí mladíci iba sériu rohových kopov. V 29. minúte bravúrne vytlačil loptu z vinkľa na roh po strele Lupča brankár Faltáni, ktorý vyrazil i delovku Neušela z 25 metrov. Do konca prvého polčasu mohli ešte skórovať Psársky a Nepšický, no šance v pokutovom území domácich prekvapivo nepremenili.

V druhom dejstve už bolo všetko inak, úradovalo počasie a po prietrži sa po rozmočenom teréne pohybovali ťažko obe mužstvá. Hostia mohli využiť šmykľavý terén, no prienik Bila skončil pošmyknutím pred brankárom a podobne dopadol i Slovák v 75. minúte. Potom sa už iba dohrávalo, no Zvolen napriek tomu mal gólové šance, ale Slovák, Bil, ani Nepšický ich nepremenili. V 89. minúte však striedajúci Krčmárik poslal odrazenú loptu do siete, a tak si MFK Zvolen zabezpečil postup do druhého kola Slovnaft cupu.

Krupina – Príbelce 0:1 (0:0)

Gól: 78. Cibuľa. ŽK: 3 – 0. Rozhodoval: Šimko, 220 divákov

Krupina: Rabota – Strhársky, P. Kindernaj, Selecký, Cibuľa (55. Haško), Križan, R. Babiak, Ližbetin, Boháčik, J. Kindernaj, Frčka (79. F. Babiak)

V Krupine sa hral vyrovnaný zápas, domáci si v prvom dejstve vytvorili štyri šance, hostia jednu. Ani jeden z tímov ich však nepremenil. Strojár musel po zmene strán dvakrát vynútene prestriedať. V 78. minúte Príbelce po štandardke strelili jediný gól zápasu, v hlavičkovom súboji sa presadil Cibuľa, lopta sa viackrát odrazila a aj so šťastím sa dostala do brány Rabotu. Domáci sa snažili vyrovnať, všetky sily vrhli do útoku, hrali na brejky, mali ešte jednu veľkú šancu, z ktorej ale netrafili bránu.

V. Krtíš – Pliešovce 1:2 (1:1)

Góly: 29. Matikovský – 17. Kudlík, 73. Vilhan. ŽK: 1 – 3. Rozhodoval: Mikloš, 200 divákov.