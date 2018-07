Starí Očovania mali naozaj dobrý vkus, hovorí Pavel Holík

Predstavujeme osobnosti regiónu: Pavel Holík, riaditeľ Remeselného dvora v Očovej.

27. júl 2018 o 15:09 Adriana Antolová

Narodil sa v Očovej, ale láska k tancu ho zaviala do hlavného mesta Slovenska, kde strávil pätnásť rokov života. V súčasnosti je riaditeľom Remeselného dvora v Očovej. Šéfuje aj folkloristom z miestneho súboru Očovan. Len pred pár dňami sa vrátil z ďalekého Taiwanu, kde si na polroka zapožičali aj očovské kroje, ktoré budú prezentovať hneď na troch výstavách. Na Taiwane prednášal o fujarách či o zachovávaní tradícií. Toto a omnoho viac o sebe a svojej práci prezradil Pavel Holík.

Prečo ste sa vrátili z Bratislavy do Očovej?

Narodil som sa tu a prežil časť svojho života. Po ukončení gymnázia som šiel do hlavného mesta študovať ekonomiku. Prím hrala pre mňa najmä Lúčnica a tanec. Po škole som sa stal oficiálne občanom Bratislavy. Mal som tam prácu aj bývanie. Cítil som však, že ma to ťahá domov. Do Očovej. Preto som sa vrátil a som tu už 20 rokov. Na úradoch sa často čudovali, že z veľkomesta idem späť na dedinu, že je to skôr výnimočné.

O akom povolaní ste ako dieťa snívali?

Dlho ma zaujímala história. V čase puberty ma zasa fascinovali dobrodružné knihy, v neskoršom veku už aj vážnejšia literatúra. Počas štúdia na vysokej škole ma zasa brala slovenčina a literatúra, ale, popravde, vyhranený názor na to, čo chcem v živote robiť, som nemal.



Boli aj predmety, ktoré vás v škole vôbec nebavili?

Žiaden mi nenapadá. Možno taká občianska výchova.

Ako spravidla relaxujete?

Mám rád ticho. Vždy sa rozhodujem, či voľný čas strávim len v pokojnom rozjímaní alebo si popri tom prečítam aj nejakú dobrú knihu. Odmalička ma pohlcoval tanec a ostalo to tak až dodnes. Stretávame sa seniori, ale občas trošičku „zabŕdnem“ aj medzi mladých. Táto moja záľuba, teda tanec a folklór, ma sprevádza celým mojim životom.

Zostava vám na tieto aktivity dosť času?

Mám malé deťúrence, majú šesť a desať rokov, takže si musím prispôsobiť režim aj podľa nich. Majú množstvo povinností či už školáckych, ale aj s krúžkami. Dokonca robím po víkendoch aj starejšieho na svadbách, takže je toho času pomenej. Vždy si však vyhradím nedeľu takú pokojnejšiu, rodinnejšiu.

Kto je vaším najväčším vzorom a inšpiruje vás?

Často si zaspomínam na Štefana Nosáľa, dlhoročného vedúceho Lúčnice, ale aj na Mateja Bela, ktorým ma oslovil spôsobom, ako pracoval, a myšlienkami, podľa akých žil. Vzorom je pre mňa aj jeden menej známy slovenský evanjelický kňaz Ján Maliarik, ktorý bol pacifistom, humanistom, ale čerpám od neho najmä inšpiráciu, ako pracovať pre spoločenský záujem.

Máte v živote ešte nejaký nesplnený sen?

Áno, ale patrí medzi tie neuchopiteľné. Chcel by som, aby boli ľudia veselí a navzájom si priali len to najlepšie. Keby si tak pomáhali, ako to bolo kedysi, keď nebola spolupatričnosť považovaná za vzácnosť.

Čo vás dokáže rozveseliť a, naopak, čo vás robí smutným?

Rozveseliť ma dokážu určite deti a pekné veci. Do smútku ma privádza ľudská ľahostajnosť. Keď však vidím mladých ľudí, ako tvoria a zachovávajú si svoju autenticitu, cítim vnútorný pokoj. Málokedy sa dnes stretnete s tým, že človek je pre niečo zanietený, že robí niečo zo srdca a chce sa to naučiť postupne. V súčasnosti je všetko veľmi rýchle a povrchné a neuvedomujeme si, že skutočné zručnosti a majstrovstvo sa dá získať iba dlhoročnou praxou.

Kroj z Remeselného dvora v Očovej si požičiavajú aj nevesty. (zdroj: Adriána Antolová)

Práve ste sa vrátili z Medzinárodného festivalu detského folklóru a folklórnych hier na ázijskom ostrove Taiwan. Vystavovali tam kroje z Očovej. Aký mali úspech?

Viem to zhodnotiť len podľa počtu návštevníkov, ktorí si prišli pozrieť výstavu. Hneď v prvý deň tam bolo viac ako 1500 návštevníkov, ostatné dni vraj okolo tisícky. Určite k tomu pomohlo aj to, že sa výstava konala v komplexe vodných atrakcií, kde sa denne premelie veľa ľudí. Pri vstupe nechýbal ani nápis – ahoj. Záujem bolo cítiť aj zo strany organizátorov festivalu. Celé to bolo veľmi profesionálne a na veľkolepej úrovni. Dosť si nás tam vážili. Pripravili nám vhodné priestory, urobili interiérový dizajn. Všetko bolo pekne nasvietené a dokonca do stredu expozície vytvorili aj repliku čičmanského domu.

Vybrali ste dvanásť krojov. Dokedy ostanú v cudzine?

Celkovo nedisponujeme veľkým počtom krojov. Nechali sme si jeden kompletný, ktorý si často požičiavajú aj nevesty na svadby, a jeden čierny, skôr pre staršie ženy. Zapožičali sme 12 kompletných krojov, ktoré sme poslali do Taiwanu a ostanú tam asi polroka. Všetky kroje sme odkúpili od ľudí z obce. Osmelili sme sa a nadviazali spoluprácu. Na prepravu sme použili diplomatickú poštu, čo je vraj najbezpečnejšia forma prepravy. Viac-menej to bolo hľadanie vhodného partnera zo strany ministerstva zahraničných vecí a našli nás. Keby malo nejaké múzeum zapožičať svoju expozíciu, bola by to určite väčšia administratívna aj finančná komplikácia. My sme to urobili nezištne.

Na festivale ste aj prednášali. Čo návštevníkov najviac zaujímalo?

Mal som pripravenú prezentáciu o našich fujarách, ktoré sú nehmotnou pamiatkou UNESCO. Hovoril som aj o zachovávaní tradičných remesiel v našom prostredí. Návštevníkov festivalu veľmi zaujímalo, či nie je odliv mladšej generácie z tejto sféry. S potešením som im mohol povedať, že práve naopak. Kroje totižto podľa mňa zažívajú renesanciu záujmu a čo sa týka tanca, tak rovnako. Folklórny súbor Očovan v súčasnosti vedie mladá generácia, ktorá pritiahla k sebe ďalších nových ľudí. Rovnako aj kroje z Očovej sú podľa mňa krásne. Starí Očovania mali naozaj dobrý vkus.