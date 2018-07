Dievčatá „nakupovali“ bez platenia

Polícia pátra po viacerých tínedžerkách.

20. júl 2018 o 12:34 ROS

ZVOLEN. Polícia objasňuje viaceré priestupky proti majetku. Ide o krádeže v predajni s oblečením v Europa SC v Banskej Bystrici.

„V súvislosti s týmito drobnými krádežami pátrame po mladistvých vo veku 14 až 17 rokov, ktoré z predajne vzali dámske oblečenie, prevažne tričká, teplákové bundy, konkrétne mikiny, a krátke dámske nohavice. Krádežami vecí spôsobili škodu za 85 eur,“ ozrejmila krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Prvá krádež sa udiala 18. júna, do predajne vošli o 18.29 h dve dievčatá vo veku 15 až 17 rokov. V kabínkach si skúšali oblečenie, z ktorého odstrihli vonkajšie a vnútorné štítky, veci si dali tašiek a prešli cez pokladňu bez zaplatenia. Ukradli tričko a dámske krátke nohavice, čím spôsobili škodu 16,98 eur.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Druhá krádež sa stala 27. júna, keď o 11.07 h vošlo do kabínky približne 17- ročné dievča vyššej a štíhlej postavy. Do skúšobnej kabínky vošla s 2 tričkami a krátkymi nohavicami. Keď vyšla z kabínky, v rukách mala už len jedno tričko a to odložila na stojan. V kabínke našli odstrihnuté etikety. Krádežou trička a nohavíc vznikla spoločnosti škoda 19,98 eur.

Poslednú krádež dokumentuje polícia z 28. júna o 15.30 h. K skúšobným kabínkam prišli tri dievčatá vo veku približne 15 rokov. Dve z nich vošli do kabínok a tretia zostala vonku, kde si do ruksaku vložila tričko. V kabínke našli odstrihnuté etikety. Ukradnuté veci mali hodnotu 48,14 eur.

„Prosíme všetkých, ak podozrivé dievčatá spoznajú, alebo môžu polícii poskytnúť v súvislosti tými krádežami akékoľvek informácie, aby ich oznámili na telefónnom čísle 158,“ doplnila Faltániová.