Populista? Prečo sa angažuje poslanec Košík za zničenie sliačskych minerálnych prameňov?

19. júl 2018 o 11:44 Jozef Udič

Je poslanec mesta Zvolen Peter Košík populista, nekvalitný bulvárny novinár , odborník na všetko, alebo len autista žijúci vo vlastnom svete? Potrebuje odbornú pomoc, alebo sa len zapredal developerskej firme, ktorej záujmom je na Sliači zničiť minerálne pramene, aby v lone prírody na lukratívnych pozemkoch mohli stavať luxusné haciendy pre milionárov? Neviem, ťažko povedať.

V článku s názvom „Obchvat chcú blokovať, no o vlastné kúpele sa nestarajú“ hrdo vyhlasuje, že vystupuje za väčšinu Zvolenčanov, ktorí podľa jeho slov nadšene kvitujú zámer výstavby severného obchvatu Zvolena rýchlostnej cesty R2, no zároveň mu leží v žalúdku opäť podľa jeho slov zopár jednotlivcov, ktorí sa tomu snažia z obavy poškodenia minerálnych prameňov zabrániť.

Pravdepodobne z obavy, že dostane slovensky povedané „nakladačku“, radšej nikoho nemenuje. Spomínaných jednotlivcov zahrnul do slovného spojenia „určití populisti“.

Priznám sa, som veľmi rozčarovaný, že človek s takým vysokým honorom, aký zastáva pán Košík, pre svoje vyjadrenia používa hodnotiace úsudky, ktoré nemá nikým a ničím podložené. Nepáči sa mi, že z pozície svojej funkcie reprezentuje aj mňa, ale nič s tým neurobím.

Akurát môžem jeho demagogické a výsostne nekompetentné reči (dovolil som si aj ja jeden hodnotiaci úsudok) uviesť na pravú mieru. Pán poslanec, už v materskej škole nás učili, že nemôžeme miešať hrušky s jablkami. Napriek tomu, že presne toto vy robíte, ste to dotiahli na prestížnu a zodpovednú funkciu, k čomu vám úprimne blahoželám, no zároveň ma to znepokojuje.

Minerálne vody a budovy

Viete, liečivé minerálne vody a kúpeľné domy sú dve diametrálne rozdielne veci, ktoré sa bez seba zaobídu. Vyzerá to, že ste to nepochopili len vy, takže špeciálne a exkluzívne pre vás by som rád zdôraznil, že aktivity, ktoré majú za cieľ zamedziť výstavbe diaľnice, aby sa nepoškodili pramene, sú zamerané na ochranu prameňov a nie na ochranu budov v kúpeľoch. A pre prípad, že by vám stále nedošla pointa, ešte raz zdôrazňujem, že s prípadnou stratou prameňov zároveň nezmiznú aj budovy. Preto považujem za krajne scestné odvádzať pozornosť od podstaty veci.

Keď som sa v úvode zamýšľal, že ste ako zlý bulvárny novinár, viedol ma k tomu fakt, že verejnosti podsúvate informácie, ktoré prezentujete ako relevantné, a to aj napriek tomu, že ich nemáte odzdrojované a odkomunikované s kompetentným odborníkom v danej oblasti. Viete, že v tlačovom zákone sa na to vzťahuje paragraf?

Na základe čoho ste vyjadrili názor, že reči o poškodení prameňov sú balamutením hláv? Vychádza vaše tvrdenie z nejakej konkrétnej odbornej štúdie, ktorá dokazuje, že pri výstavbe diaľnice je absolútne vylúčené, aby sa poškodili? Alebo ste tým odborníkom vy sám a doplnili ste si vaše vzdelanie zoológa na geológa?

Uvedomujete si vôbec, že sa bavíme o unikátnom prírodnom bohatstve, ktoré naši predkovia využívali celé stáročia? Bezpodmienečná ochrana prírodného bohatstva je predsa zakotvená aj v Ústave Slovenskej republiky. Ak by sa liečivé minerálne pramene stratili, bola by to nevyčísliteľná škoda. A nielen pre Slovensko. Pre celú planétu. To si vy hodláte vziať na zodpovednosť?

Napokon, Kúpele Sliač sa doteraz nikdy nijakým spôsobom nezapájali do aktivít občianskeho združenia Obyvatelia pre Sliač. No po vašich krajne nekompetentných vyjadreniach s tým evidentne budeme musieť začať. Môžete si byť istý, že ľudia, ktorým naše kúpele vrátili zdravie, či dokonca zachránili život, si ich prídu brániť hoci aj vlastným telom.

A keby sa to náhodou nepodarilo a vyhrali by bagre pred zdravým rozumom, sú tri miesta vo svete, kde existujú pramene podobného zloženia. Asi poznáte možnosť ako by sme ich spolu so žriedlovým plynom prepravovali na Slovensko, alebo vlastníte zdravotnú poisťovňu, ktorá bude drahé zahraničné liečebné náklady pacientom preplácať?

Obchvat Zvolena: Vždy bude niekomu zavadzať

A obchvat Zvolena? Všetci vieme, že ho potrebujeme, a zároveň tiež to, že vždy bude niekomu zavadzať. Nech to však vyriešia ľudia, ktorí majú viac informácií a snáď aj rozumu ako poslanec Košík schopný v jednom článku pomiešať všetko so všetkým. Zo svojej pozície vám garantujem, že Kúpele Sliač podporia každý rozumný variant výstavby podložený korektnými odbornými posudkami, ktorý bezpodmienečne zaručí zachovanie minerálnych prameňov.

Je viac ako zarážajúce, že po celý čas, čo prezentujete svoje demagógie a bojujete za obchvat, ste ani raz nenavštívili v Kúpeľoch Sliač nikoho, s kým by ste si svoje „pravdy“ odkomunikovali. Namiesto toho ste sa zhliadli v obdivovaní a fotografovaní životného štýlu vandalov, feťákov, bezdomovcov a opadanej omietky. Nabudúce si so sebou vezmite kýblik a lopatku a omietnite ju. Naše pani kuchárky vám za odmenu navaria skvelú polievku. A cestou domov si môžete do fľaše nabrať minerálnu vodu.

Na záver ešte pár slov k revitalizácii kúpeľov. Pán Košík, poproste niekoho zo svojho okolia, aby vás naučili používať „google“. V internetovom priestore a nielen tam nájdete mnoho článkov, vyjadrení, diskusií aj kritiky na - ako vy hovoríte - žalostný stav sliačskych kúpeľov. Keď tvrdíte, že sa na túto tému nehovorí, opäť zavádzate. Alebo ste ostatných tridsať rokov, keď sa kritizoval stav chátrajúcich budov, žili ako Alenka v ríši divov niekde za zrkadlom?

No vedzte, že keď už vám leží v žalúdku revitalizácia kúpeľov, existujú štúdie a projekty na ich záchranu a robíme všetko, aby sme na ich realizáciu zohnali potrebných investorov. Keď nejakých poznáte, priveďte ich. Ale darmo budeme budovy zachraňovať, keď si zničíme pramene.

Ale to sme už opäť na začiatku. Pán Košík, prajem vám veľa zdravia, okolo seba príjemných a zodpovedných spolupracovníkov a, samozrejme, tiež veľa triezvych hodnotiacich úsudkov, ktoré už nebudú postavené na vode.

Autor je predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Kúpele Sliač.