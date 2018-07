S kanalizáciou začali po desaťročných peripetiách

Výstava kanalizácie v Očovej a Zvolenskej Slatine je ich spoločným projektom.

25. júl 2018 o 10:49 TASR

OČOVÁ/ZVOLENSKÁ SLATINA. V Očovej začali koncom jari s realizáciou doposiaľ najväčšej investície v histórii obce. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v hodnote viac ako 9,88 milióna eur realizujú spoločným projektom so susednou

obcou Zvolenská Slatina.

Ukončenie investície a začatie prevádzky je naplánované na december 2020.

S projekčnými prácami už v roku 2007. "V tom čase bola podpísaná aj zmluva s Mikroregiónom Hučava Zvolensko, prostredníctvom ktorého sa táto činnosť, vrátane zabezpečenia realizácie projektu, mala uskutočniť.

"V roku 2009 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo životného prostredia SR, ktorá ale nebola schválená. Žiadosť bola podaná opätovne ešte v ten istý rok, na základe vyhodnotenia skončila ale druhá pod čiarou. V marci 2011 sa mikroregión opäť uchádzal o nenávratný finančný príspevok, opäť ale neúspešne," priblížil Senko.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ukradnutú plastiku Jána Nepomuckého z Horného Badína stále hľadať neprestali

Na začiatku roka 2015 starosta po dohode so zástupcami mikroregiónu vstúpil do rokovania s vedením Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti s požiadavkou, aby táto akcia bola zaradená do ich investičného plánu. "Po viacerých jednaniach sa to

nakoniec podarilo a StVS túto akciu v prvej polovici roka 2015 zaradila do svojho investičného plánu," doplnil starosta.

Vodárenská so svojou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok uspela a v auguste 2017 s ministerstvom podspísala zmluvu.



Stavbu realizujú súčasne štyri stavebné firmy. "Napojenie na

kanalizáciu bude možné až po jej ukončení v celej obci a tlakových

skúškach potrubia," dodal Senko.