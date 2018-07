Brankárska posila: Do Zvolena prichádza Kanaďan, ktorý chytal aj za New York Rangers

Zvolenčania sa budú aj v nasledujúcej sezóne spoliehať na služby kanadského brankára.

18. júl 2018 o 15:59 (sč)

Mackenzie Skapski si zachytal aj za slávny klub New York Rangers - ilustračné(Zdroj: youtube)

ZVOLEN. Pod Pustý hrad mieri zaujímavá posila do bránkoviska, 24-ročný kanadský gólman Mackenzie Skapski. Informovala o tom klubová stránka HKM Zvolen.

Rodák z Abbotsfordu strávil uplynulú sezónu v tíme ECHL Orlando Solar Bears, kde bol pod zmluvou klubu AHL Toronto Marlies a zahral si aj so zvolenským odchovancom Kristiánom Pospíšilom. V ECHL odchytal spolu 98 zápasov, ďalších 56 štartov si pripísal v AHL za Hartford Wolf Pack. Vysoký brankár (191 cm) nazrel aj do najlepšej hokejovej ligy sveta v drese New York Rangers.

Skapskiho si „jazdci“ vybrali v drafte v roku 2013. Debutu v NHL sa dočkal už v nasledujúcej sezóne. Vyšiel mu skutočne bravúrne, 20. februára 2015 sa 20-ročný Mackenzie postavil do brány proti Buffalu Sabres a hoci inkasoval už v 14. sekunde, napokon vychytal výhru 3:1.

Ešte viac však zahviezdil v ďalšom zápase, opäť proti Buffalu. Za svoj chrbát nepustil ani jednu z 20 striel a po výhre 1:0 si pripísal svoj prvé čisté konto v NHL. Po uzdravení Henrika Lundqvista bol však Skapski opäť preradený na farmu do Hartfordu.

Nechýbalo pritom veľa, aby sa talentovanému brankárovi sen o NHL nikdy nesplnil. V decembri 2009 havaroval autobus jeho vtedajšieho mládežníckeho tímu Fraser Valley Bruins a kariéra 15-ročného Skapskiho bola v ohrození.

Utrpel zlomeninu nosa a kľúčnej kosti a s krvnou zraneninou v mozgu podstúpil operáciu. V priebehu necelého roka sa mladý Kanaďan dočkal návratu na ľad, nehoda však jeho kariérny rozvoj pribrzdila.

Napriek okolnostiam sa Skapski nevzdal a pokračoval v tvrdej práci, ktorá napokon priniesla ovocie. O tri roky po rekonvalescencii zaznelo jeho meno na drafte NHL a v drese slávneho klubu odchytal dva mimoriadne vydarené zápasy.