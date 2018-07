Detva chce ísť do play-off. Tréner Turek bude mať k dispozícii aj ruské hviezdy

Hokejisti Detvy by sa v sezóne 2018/2019 radi prebojovali do play-off Tipsport ligy a pomôcť k naplneniu tohto cieľa by mal okrem hráčsky posíl aj tréner Josef Turek.

18. júl 2018 o 11:24 SITA

Tréner Turek pri novej rolbe z Pjongčangu(Zdroj: fb HC 07 Detva)

Písmo: A - | A + 0 0 DETVA. Český tréner Turek pod Poľanou skladá tím, ktorého ambíciou bude prienik medzi do vyraďovacej časti. Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: V Detve majú aj kúsok tohtoročnej zimnej olympiády „Som veľmi rád, že je v Detve ľad už od 1. júla. Zišli sme sa tu skoro všetci, pár hráčov chýba, ale základ tímu tu je. Začali s nami aj mladí hráči, odchovanci Detvy, ale aj ďalší, perspektívni hokejisti, čomu som veľmi rád, pretože im chceme dať príležitosť pričuchnúť si k seniorskému hokeju a vyskúšať si o čom to je. Máme tu hráčov, ktorí si prešli prvú, ťažkú sezónu a verím, že aj vďaka tomu budú zase skúsenejší, od čoho sa budeme môcť ďalej odraziť, máme hráčov, ktorí k nám prestúpili, či už gólmani, ale aj mladí, perspektívni hráči, ktorí budú mať určite motiváciu presadiť sa," hovorí kouč Josef Turek.

Detva v medzisezónnom období angažovala dvojicu skúsených ruských hokejistov - obrancu Andreja Pervyšina a útočníka Igora Magogina. „Sú to hviezdy, majú za sebou veľkú hokejovú minulosť, ale nedá sa žiť z mena a musia to potvrdiť, aby boli prínosom pre tím. A to nielen v kabíne, ale hlavne na ľade. Uvidíme najmä, aká bude ich trénovanosť, pretože je predpoklad, že budú veľa hrať, tak aby na to mali kondíciu. Ostáva nám ale dostatok času, aby sme to prípadne do začiatku sezóny dobehli,“ doplnil tréner Detvy pre oficiálny klubový web.