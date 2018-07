Polícia zakročila. Bola v správnom čase na správnom mieste

Výtržníka chytila policajná hliadka, poškodil viacero vchodových dvier.

16. júl 2018 o 18:03 ROS

ZVOLEN. „Piatok, vlastne už sobota tesne po jednej hodine v noci, keď ma prebrali nezvyčajné zvuky. Najprv to pôsobilo ako hádzanie fliaš do našich skvelých zapustených kontajnerov s výbornou akustikou. Neprestávalo to však a navyše rinčanie skla striedali tupé rany, akoby zo zbrane, ktoré sa približovali,“ napísal nám čitateľ Jozef.

Zbehol na parkovisko skontrolovať situáciu, či sa niekto nevyvršuje na bezbranných autách. „Na miesto akurát v tej istej chvíli prišla aj policajná hliadka a výtržníka chyteného pri čine ihneď zaistila. Správny čas na správnom mieste,“ pochválil.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Verím, že sa nič vážne nestalo, niekoľko skiel a vchodových dverí okolo kruhového objazdu však určite bude potrebovať opravu,“ doplnil.

„Výtržník v noci na 7. júla porozbíjal sklá na viacerých vchodových dverách v blízkosti kruhového objazdu na Ul. J. Kozačeka,“ potvrdila hovorkyňa polície Mária Faltániová.

Pre políciu ide o známu firmu; Zvolenčana, ktorý už má na svedomí niekoľko incidentov klasifikovaných ako priestupky proti majetku. Polícia ešte čaká na vyčíslenie škody, podľa jej výšky povie, či ide o trestný čin.