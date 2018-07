Buď FIT nie len IT: Víťazmi hlavných kategórií Liptáková a Koncz

V rámci päťdielneho seriálu Zvolenskej bežeckej ligy (ZBL) sa uskutočnilo už tretie podujatie - 5. ročník behu Buď FIT, nie len IT v perfektne pripravenom jazdeckom Areáli Isokman na Bakovej Jame.

14. júl 2018 o 14:31 (mim)

ZVOLEN. Organizátorom skomplikoval preteky výdatný nočný dážď, no na štart rozbahnenej trate sa postavilo 87 počet bežcov v hlavných i rámcových pretekoch vypísaných pre 10 kategórií, šesť z nich bolo určených pre pretekárov súťažiacich v ZBL.

Pre pretekárov boli pripravené tri trate so štartom a cieľom na tom istom mieste. Deti absolvovali trať s dĺžkou 0,4 km, hobby bežci okruh v lese s miernym prevýšením o dĺžke 4,5 km. Hlavné preteky sa konali na trati vedúcej v lese po lesnej ceste alebo lesnom chodníku s prevýšením 150 m a jej dĺžka bola 6,5 km.

V hlavnej kategórii žien dominovala na rozmoknutej trati iba 17-ročná Miroslava Liptáková (AK Danica Zvolen). V kategórii žien nad 39 rokov obhájila minuloročné prvenstvo časom o dve minúty rýchlejším Iveta Furáková (Svetielko nádeje).

V hlavnej kategórii mužov si prvenstvo vybojoval a celkovým víťazom podujatia sa stal Lukáš Koncz (ABC team Hnušťa), ktorý zaostal za rekordom trate o viac ako dve minúty. Zvolenčan Marcel Škurla, tretí v minulom ročníku, prešiel do kategórie do 49 rokov a zvíťazil časom o viac ako 1,5 minúty lepším. Podobne sa presunul do staršej kategórie aj víťaz do 59 rokov, Zvolenčan Jaroslav Kán. V najstaršej mužskej kategórii zvíťazil a prvenstvo obhájil Milan Libo (Biatlon Vyhne), keď sa zlepšil oproti minulému ročníku o 14 sekúnd.

V hobby pretekoch zvíťazila Petra Belopotočanová a Martin Duríček.

V celkovom hodnotení ZBL 2018 po troch pretekoch si upevnila prvenstvo v kategórii žien do 39 rokov Miroslava Liptáková, u žien nad 40 rokov sa do čela posunula Iveta Furáková. U mužov do 39 rokov sa tesne do čela prebojoval Branislav Dolinec, v kategórii mužov do 49 rokov sa o 10 miest posunul a vedie Marcel Škurla. V kategórii do 59 rokov predstihol o bod Jaro Kán Milana Valocku a v najstaršej mužskej kategórii si prvenstvo udržal Peter Kypta.

Nasledujúcimi pretekmi ZBL bude 11. augusta Beh okolo Vodnej nádrže Môťová.