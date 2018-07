Príbeh kultúrneho bohatstva Detvy má 380 rokov. Vyrozprávalo ho 499 domácich

Detva si počas Folklórnych slávností pod Poľanou pripomenula výročie.

11. júl 2018

DETVA. Spolu s tisíckami denných návštevníkov Folklórnych slávností pod Poľanou od 6. do 8. júla oslavovala Detva svoje 380. výročie založenia.

Scéna a hľadisko prírodného amfiteátra počas troch festivalových dní boli dejiskom radostných, slávnostne vážnych i dojímavých momentov. Medzi najvzácnejšie patrili blahoželania osobnostiam folklóru, profesorovi Milanovi Križovi a Igorovi Kovačovičovi.

V detvianskom kroji

Slávnostný otvárací program Z lona Poľany, venovaný Milanovi Križovi, vyvrcholil speváckym sólom jubilanta. Jeho mocný hlas naplnil a dojal zaplnený široký polkruh hľadiska. Čestnému občanovi Detvy v mene všetkých poprial zdravie i požehnanie v detvianskom kroji odetý, s detvianskou rožovkou a medom v ruke, primátor Ján Šufliarský.

Folklórne slávnosti v sobotu večer poctil svojou návštevou aj prezident Andrej Kiska. V tom čase bavil publikum žartovný scénický program Všelijaké cigánstva a žarty.

Veľkovýpravný, na účinkujúcich najpočetnejší program zvaný Detvani, Detvani... mal v sebe 380-ročný príbeh kultúrneho bohatstva Detvy. Spevom, tancom i hudbou ho prišlo vyrozprávať 499 domácich účinkujúcich z Detvy.

Scénický program k jubileu Detvy vytvorili spolu detské folklórne súbory, mladosťou horúce mládežnícke súbory Podpoľanec i Detva, tiež Folklórna skupina Detvani, jubilujúca dychová hudba a ďalší účinkujúci v zrelom i staršom veku. Nechýbali, samozrejme, domáce ľudové hudby.

Taxikári mali najviac práce v noci

Najväčší nápor návštevníkov zažil festival v sobotu. Parkovacia služba zaznamenala tisícky parkujúcich áut s poznávacími značkami z okolitých okresov, ale i vzdialenejších krajov Slovenska.

Najmä domáci návštevníci radšej využívali kyvadlovú dopravu alebo prišli na slávnosti pešo. Taxíky, ktoré vhodne parkovali na konci stravovacieho areálu, mali najviac práce v noci. Netreba dodávať, že stravovací areál mal aj tento rok svoju špecifickú atmosféru, kde sa hudba a spev šírili z viacerých strán aj v noci.

Radostnou atmosférou tri dni žil Krajanský dvor, a to i v čase nedeľného dvojhodinového dažďa. Zahraniční Slováci tu hostili návštevníkov varenými jedlami, koláčmi i kdečím dobrým na zapitie. Ani tu spev neutíchal. Počuť ho bolo do vedľajšieho dvora u Detvanov, do gajdošského dvora a na jarmok tradičných ľudových remesiel, kde tento rok svoje remeslo predstavovalo 31 remeselníkov.

Pozornosť okoloidúcich si získaval jeden z novoreštaurovaných detvianskych vyrezávaných krížov, ktorý sa prezentoval pri značke regionálny produkt Podpoľanie.

Zahraniční Slováci z ôsmich krajín

Medzi osobitosti tohtoročných slávností patrilo i 60-ročné jubileum Folklórneho súboru Partizán zo Slovenskej Ľupče, ktorý sa publiku zavďačil v piatkovom programe Poklona vôni domova.

V sobotu večer zaznel z dosiek hlavného amfiteátra horehronský viachlasný spev, zapísaný do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, a to v programe Vrch Hrona. Predtým srdcia divákov rozohriali detskí účinkujúci v programe Ja nič, ja muzikant, kde vystupovali osobnosti detského folklóru.

V nedeľu na hlavnú scénu v sprievode prišli, bok po boku, Slováci žijúci v zahraničí. Program 45. krajanskej nedele mal názov Čas plných komôr a účinkovali v ňom folklórne súbory, klub a kultúrno-umelecké spolky z Chorvátska, Česka, Rumunska, Poľska, Srbska, francúzskeho Paríža a z Maďarska. V Krajanskom dvore, hoci na hlavnej scéne nevystupovali, boli aj Slováci z Ukrajiny a ponúkali ich tradičné lahôdky.

Slávnosti sa dažďu nevyhli

Keď sme sa tak zišli... Tak znel názov záverečného programu 53. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou. Pre dážď začal neskôr. Venovaný bol spoluzakladateľovi Folklórnych slávností pod Poľanou Igorovi Kovačičovi, tanečníkovi, pedagógovi, dlhoročnému vedúcemu Folklórneho súboru Partizán.

Na blahoželania k jeho 80. narodeninám Igor Kovačovič reagoval tým, že v živote má tri dôležité veci. Prvou je rodisko a rodina, druhou je národ a treťou je otčina, domovina. Keď dodal, že otčine sa treba pokloniť a jej vzdať úctu, plné hľadisko i javisko sa roztlieskalo.

„Podobajte sa, všetci, na svojich predkov, o to vás prosím,“ povedal Igor Kovačovič. „Majte v úcte svoje rodiská a svoje rodiny, chráňte si, ľudia, dedičstvo a dajte ho potomkom. Určite sa to oplatí, lebo len vtedy ostaneme sami sebou,“ takto sa prihovoril tisíckam ľudí v hľadisku spoluzakladateľ slávností Kovačovič.