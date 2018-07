MS v malom futbale: Naše tri tímy skončili v šestnásťfinále

Sezóna v malom futbale vyvrcholila majstrovstvami Slovenska.

11. júl 2018 o 10:37 (mim)

Turnaj o majstra Slovenska za rok 2018 sa odohral na štyroch hracích plochách s umelou trávou areálu FK MŠK Považská Bystrica za rekordnej účasti 49 mužstiev. V sobotu sa hralo skupinovým systémom každý s každým a do nedeľných záverečných bojov postupovalo 32 najlepších mužstiev, ktoré už bojovali o titul vyraďovacím KO systémom.

Zo štvorčlenných skupín postupovali automaticky prvé dve mužstvá a šesť najlepších mužstiev z tretích miest týchto skupín. Z päťčlenných skupín postupovali prvé tri družstvá. V plejáde tímov sa nestratila ani trojica zástupcov zvolenskej Schaller Facility LIMFU. Majster Slovenska pre rok 2017 - Banco Devils zo Senca, však obhajovať prvenstvo neprišiel. Veľký záujem o toto podujatie z radov najlepších tímov na Slovensku vytvoril historický rekord.

Tento rok dostal zvolenský malý futbal príležitosť vyslať na Majstrovstvá Slovenska v malom futbale až štvoricu mužstiev a pri prípadnom záujme mohla byť pridelená aj ďalšia miestenka. Záujem zúčastniť sa vrcholného podujatia však prejavila len trojica mužstiev. Majster v sezóne 2017/2018 mužstvo L-Trade, štvrté mužstvo v prvej lige Euroteam, a víťaz druhej ligy mužstvo Demitrans Krupina.

Zápasy L-Trade

L-Trade nastúpil v skupine B, kde sa stretol s majstrom žilinskej TOP ligy mužstvom Arkádia 1FC, s ktorým si hravo poradil, a po góloch Petra Korpáša, Martina Kucbela, Martina Lacka a Michala Špekkera zvíťazil 4:0. V druhom stretnutí v regionálnom meraní síl s Paralympiacos Hriňová mu stačili góly Dominika Machavu a Miroslava Hanusku na víťazstvo 2:0. Tretí súper vylosovaný do skupiny vicemajster nitrianskej TOP ligy mužstvom REAListi však do turnaja nezasiahli a tak L-Trade postúpili zo skupiny z prvého miesta. V šestnásťfinále narazili na 1. FC Pažiť Partizánske a už v prvej minúte sa ujali vedenia gólom

Michala Špekkera. Hráči L-Trade hrali dobre, disciplinovane, no rozdielovým hráčom stretnutia bol najlepší strelec turnaja Dominik Rolinec, ktorý nielenže dvakrát vyrovnal aj po góle Martina Kucbela, ale v druhom polčase vsietil so šťastím i víťazný gól. Napriek obrovskej snahe L-Trade, keď už útočil aj brankár Höger, nedokázali Zvolenčania vyrovnať.

Výsledky L-Trade: L-Trade Zvolen - Arkádia 1FC 4:0, L-Trade Zvolen - Paralympiacos Hriňová 2:0, L-Trade Zvolen - REAListi Nitra 3:0 kontumačne, L-Trade Zvolen - 1. FC Pažiť2:3

Zostava L-Trade: Lukáš Höger - Miroslav Hanuska, Tomas Gavrilo, Julius Zajac, Martin Lacko, Tomáš Lacko, Martin Kucbel, Erik Gregáň, Vladimír Plavec, Dominik Machava, Lukáš Lauč, Peter Korpáš, Michal Špekker

Zápasy Euroteam

Euroteam (zdroj: Miloš Masarik)

Euroteam sa predstavil v skupine C. Na úvod sa stretol s víťazom Interligy Galanta mužstvom RAF Team, zvládol ho k spokojnosti a s prehľadom zvíťazil 5:1, keď skórovali Peter Krkoš, Štefan Sudimak, Jakub Sudimak a Jakub Stankovič už v prvej desaťminútovke. V druhom dejstve prikrášlil stav Andryi Bordun. V zápase s McDonald´s, siedmym mužstvom z TOP ligy Nitra, Euroteam doslova kopíroval výkon ak výsledok. Na víťazstve 5:1 boli strelecky úspešní postupne Dušan Vojtek, Jakub Stankovič, Roman Bartoš a Andryi Bordun, celkový výsledok v druhom polčase uzavrel Jakub Sudimak.

Posledný zápas skupiny odohral s vicemajstrom bratislavskej TOP ligy mužstvom TIKI TAKA, jedným z najväčších favoritov celého turnaja. Už v úvode však snahu „eurákov“ pribrzdila prísna žltá karta, no potom sa hralo ako na hojdačke. Štefan Sudimak otvoril skóre, no už o minútu bolo vyrovnané. Teni stý hráč znova skóroval a Randuch druhýkrát vyrovnal. V druhom dejstve však už góly strieľal iba súper a šance Zvolenčanov skončili na brvne a žrdi.

V šestnásťfinále, kde Euroteam postupoval z druhého miesta v skupine, narazili Zvolenčania na domácich FC Bulldog. A diali sa veci. Domáci arbiter sa udeľoval tímu spod Pustého hradu jednu žltú kartu za druhou, domáci predviedli výborný herecký výkon, no herne zaostávali. Skóre otvoril Štefan Sudimak, domáci vyrovnali po strele Galáta. Na začiatku druhého dejstva s prehľadom premenil šancu Valér Chovan, no z darovaného priameho kopu vyrovnal Kováč. O postupe medzi šestnásť najlepšách tímov turnaja tak rozhodovali pokutové kopy. Lotériu vyhrali domáci 4:1.

Výsledky Euroteam: Euroteam Zvolen - RAF Team Galanta 5:1, Euroteam Zvolen - McDonald´s Nitra 5:1, Euroteam Zvolen - TIKI TAKA Bratislava 2:3, Euroteam Zvolen - FC Bulldog P.Bystrica 2:2 (p. k. 1:4).

Zostava Euroteam: Ľuboš Guzman - Valer Chovan, Jakub Stankovič, Roman Bartoš, Dušan Vojtek, Peter Krkoš, Štefan Sudimak, Ladislav Moravčík, Jakub Sudimak, Oleh Kalytskyi, Andryi Bordun

Demitrans Krupina

Demitrans (zdroj: Miloš Masarik)

Šancu zahrať si na majstrovstvách Slovenska využil aj nováčik zvolenskej prvej ligy Demitrans Krupina, ktorý sa predstavil v skupine F. Prvým súperom mu bolo deviate mužstvo z I. ligy MÚMF Banská Bystrica - FC Nemce. Súper sa ujal síce vedenia, no Hugo Zaťkov vyrovnal. Martin Krajč dostal Krupinčanov do vedenia, ale do polčasu FC vyrovnal. Druhé dejstvo patrilo už jednoznačne Demitransu, výborný výkon korunovali vypracovanými gólmi Jaroslav Kindernaj a Hugo Zaťkov. V ďalšom zápase si Demitrans zmerali sily so silným majstrom trenčianskej MÚMF a majstrom Slovenska 2016 - FC Letka. Skúsený súper dominoval a s prehľadom zvíťazil.

V poslednom zápase s domácim FC Bulldog z MLMF Považská Bystrica si poradili Krupinčania prekvapivo ľahko a po výbornom výkone zvíťazili 4:1. Góly strieľali Martin Dedok, Ľubomír Pálka a dva presné zásahy pridal Lukáš Alakša. Tretie miesto v skupine ako najlepšiemu z tretích v tabuľkách im prisúdilo ťažkého súpera, bratislavský FC Bepon v zostave s reprezentantmi, ktorý bol už nad ich sily.

Výsledky Demitrans: Demitrans Krupina - FC Nemce BB - 4:2, Demitrans Krupina – FC Letka Trenčín 0:7, Demitrans Krupina – FC Bulldog 4:1, Demitrans Krupina – FC Bepon BA 0:4.

Zostava Demitrans: Martin Makovický - Richard Sýkora, Dávid Haško, Jozef Malatinec, Ľubomír Pálka, Martin Krajč, Hugo Zaťkov, Lukáš Alakša, Martin Dedok, Peter Kindernaj, Jaroslav Kindernaj, Rastislav Blahút, Kamil Boháčik, Peter Blahút, Marek Vaškor

Zvolen mal na slovenskom šampionáte zastúpenie aj medzi rozhodcami. Na podujatí sa predstavili Peter Hanes a Ján Urda, ktorý si vďaka dobrému výkonu zapískal aj finálový zápas. Obaja arbitri sú aj vo výbere pre Ligu majstrov.

Titul do Košíc

Bronz napokon získali TIKI TAKA Bratislava. Majstrom Slovenska sa stali hráči ASGuard z košickej novej ligy, ktorí vo finále zdolali tím TO-DAY U Capka z Prešova 2:0. Východniari sa tak stali najúspešnejším tímom v malom futbale, pretože ako jediný celok získali najprestížnejšiu trofej na Slovensku už druhýkrát. Úspešnejší z finalistov turnaja získal okrem víťaznej trofeje aj miestenku do európskej Ligy majstrov. Nasledovať do tejto súťaže ho budú aj ostatní traja semifinalisti TO-DAY, U Capka, Tiki Taka a Atletico Trnava F.C. Je veľký predpoklad, že Ligu majstrov si zahrá aj L-Trade.

Hodnotenie Lameša a Račka

Majstrovstvá Slovenska sledoval priamo v dejisku aj prezident Schaller Facility LIMFU Ondrej Lameš: „Ani jedno z našich mužstiev nesklamalo, reprezentovali LIMFU veľmi dobre. L-Trade a Euroteam odviedli maximum a nováčik Demitrans zahral dokonca nad svoj štandard, keď postúpil zo skupiny a proti favoritovi vo vyraďovacej časti svojim výkonom nesklamal. Ešte to nie je takticky vyzreté mužstvo. Najväčšie vyhliadky mal Euroteam, no nezvládol psychicky zápas o postup vo vyraďovačke, keď úradoval rozhodca a viac si hráči všímali verdikty ako hru. Herne mali na viac a boli lepší ako domáci súper. Od L-Trade som očakával postup ďalej, no nestačila len taktická vyspelosť a technika, chýbala bojovnosť, aj keď v závere mali na vyrovnanie. Malý futbal je taký, rozhodujúca je koncentrácia a dobrý súper trestá každú chybu. S výsledkami nie som sklamaný, veď stačilo málo a naše mužstvá by bojovali o vyššie priečky.“

Ján Račko, člen VV SZMF a člen výboru Schaller Facility LIMFU: „Výborná akcia v malom futbale, vďaka za podmienky vytvorené pre majstrovstvá. Vkladal som nádeje do Euroteamu, ako nováčik majstrovstiev nesklamal a splnil cieľ postupu zo skupiny. Mrzí ma hlavne prehra o postup, keď rozhodli pokutové kopy.