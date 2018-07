Domáca Dobrá Niva triumfovala na nohejbalovom turnaji

Dobrá Niva už tradične hostila Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v trojpádovom nohejbale trojíc. Bol to 14. ročník.

8. júl 2018 o 15:11 Stanislav Černák

DOBRÁ NIVA. Posledný júnový deň patril v Dobrej Nive nohejbalu. Na 14. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v trojpádovom nohejbale trojíc zavítalo 18 družstiev zo Slovenska a Česka, z toho boli dva tímy nad 50 rokov.

Hralo sa v štyroch skupinách systémom každý s každým na dva hrané sety do 11 bodov. Vo vyraďovacej časti sa tiež hralo dva víťazné sety do 11 bodov, v poslednom sete musel byť rozdiel o 2 body, maximálne do 15 bdov. Do play-off postupovalo 16 družstiev, takže ďalej sa nedostali len dva tímy z piatych miest v skupinách.

„Organizátorov zaskočil nárazový vietor, ktorý v niektorých chvíľach bol už na hranici regulárnosti a dosť limitoval hru. Platila jednoduchosť, nekomplikované riešenia a len ten kto to pochopil, mal šancu dostať sa ďalej. Podmienky však boli zlé pre všetkých,“ povedal organizátor turnaja Ján Kristeľ.

Prekvapením bolo vypadnutie obhajcu titulu zo Vsetína už vo vyraďovacích bojoch pred štvrťfinále. Ich vpadnutie však ide na vrub zdravotnému hendikepu ich smečiara, ktorý sa musel veľmi premáhať aby stretnutie dohral. Napínavé boli všetky súboje, no do fonále zaslúžene postúpili celky Dobrej Nivy a Sliača. V súboji o bronz vrátili revúcki žiaci „starým pánom“ prehru zo skupiny aj vďaka lepšej kondícii. Vo finále sa stretli tradiční súperi. Prvý set jasne vyhrali Patrioti, druhý zas ovládol Sliač. V treťom sete Sliač viedol 4:1, 6:2 a 8:4, ale nakoniec vyhrali šťastnejší domáci. Treba však objektívne povedať že výsledok značne ovplyvnil silný vietor.