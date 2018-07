Zo zákulisia klubu: Úspešná jar detvianskych gymnastiek, dve dievčatá putujú na ME

Pod Poľanou je stále záujem o gymnastiku. O úspechoch klubu viac prezradila jeho prezidentka Katarína Krekáňová.

3. júl 2018 o 11:08 Stanislav Černák

DETVA. Systematická práca podpolianskeho klubu KŠG Detva prináša svoje ovocie. Klubu patrí druhá priečka spomedzi gymnastických zoskupení v našej krajine.

„Na Slovensku je zaregistrovaných približne 50 klubov, ale pre účasť v Slovenskom pohári sú potrebné určité kritériá. My patríme medzi tých, ktorí ich spĺňajú,“ prezradila trénerka a prezidentka klubu KŠG Detva Katarína Krekáňová. Detviansky klub má zastúpenie takmer v každej vekovej kategórii.

Dve Detvianky v reprezentácii

Od marca majú gymnastky poriadne nabitý program a za sebou aj veľa úspechov. Tento rok ich čakajú dva veľké vrcholy. Dve členky KŠG Detva budú súčasťou slovenskej reprezentácie, ktorá sa začiatkom augusta predstaví na majstrovstvách Európy junioriek a senioriek v Glasgowe a v októbri na majstrovstvách sveta v Katare.

„Do slovenských družstiev sa nám rysovala juniorka a dve seniorky. Na to, aby sa tam dostali, museli splniť kritériá dané gymnastickou federáciou,“ povedala Krekáňová.

Kritériá medzi seniorkami splnili Radoslava Kalamárová a Chiara Bunce. Z piatich slovenských seniorských reprezentantiek sú dve z klubu KŠG Detva.

„Veľmi sa z toho tešíme,“ neskrývala radosť šéfka klubu a bývalá úspešná československá reprezentantka v gymnastike. Do juniorského družstva sa mohla dostať aj Sára Dydi, ale počas májových pretekov v Maďarsku si zlomila nohu.

Skvelá jar

Kvalifikácia na ME sa začala v marci v Linzi, kde bola veľmi dobrá konkurencia. Slovenské seniorské družstvo, ktoré sa už vtedy kryštalizovalo, obsadilo skvelé druhé miesto za Holanďankami.

„Už tu sme tušili, že by to mohlo dobre dopadnúť, súčasťou družstva už vtedy bola Radka Kalamárová. Na ďalšom podujatí v Maďarsku sa započítavali dokopy výsledky senioriek, junioriek aj žiačok. Súčasťou tímu, popri súčasnej slovenskej jednotke z Bratislavy Barbory Mokošovej, bola i Zvolenčanka Magdaléna Gondová. Tam sa nám podarilo vyhrať,“ povedala Krekáňová o úspechoch svojich zverenkýň.

Na medzinárodných majstrovstvách Slovenska si dievčatá definitívne zabezpečili účasť na európskom šampionáte.

„Celá jarná časť dopadla pre KŠG Detva vynikajúco. Za posledné obdobie, dovolím si tvrdiť najlepšie, ako mohla. V každej kategórii, v ktorej sme mali zastúpenie, si dievčatá vybojovali cenné kovy. Máme výborne našliapnuté aj do jesennej časti sezóny,“ zhodnotila šéftrénerka a pokračovala: „So žiačkami sa už teraz pripravujeme na ďalšie vyvrcholenie sezóny na medzinárodnom poli. V novembri hostíme v Detve majstrovstvá Slovenska žiackych kategórií spolu s 30. ročníkom Memoriálu manželov Žifčákovcov. Počas tohto podujatia budeme oslavovať 45. výročie založenia klubu a 50 rokov gymnastiky v Detve. Účasť už prisľúbilo desať štátov.“

ME a MS

Momentálne sa pod Poľanou najviac sústredia na ME.

„V Glasgowe bude mať Slovensko po 15 rokoch postavené družstvo. Doteraz chodili naše reprezentantky na ME len individuálne. Je to veľký úspech pre slovenskú gymnastiku. Na európskom šampionáte bude naše družstvo súčasne bojovať aj o kvalifikáciu na budúcoročné Európske hry v Bielorusku. Verím, že sa im podarí kvalifikovať,“ netajila ambície úspešná trénerka.

Okrem ME však v hlavách detvianskych gymnastiek rezonujú už pomaly aj majstrovstvá sveta. „Ak všetko dobre pôjde a kočky budú zdravotne v poriadku, znovu budú naše dve Detvianky v slovenskom družstve,“ doplnila.

Olympijský sen

Na MS v Katare bude štartovať okolo 65 štátov, ktoré budú bojovať nielen o svetové tituly, ale aj o miestenky na olympijské hry v Tokiu.

„Ak by Slovensky skončili do 25. miesta, dostanú sa na olympijskú kvalifikáciu do Stuttgartu, v prípade nezdaru o miestenku na olympijské hry bude bojovať jednotlivkyňa. Ak by sa to podarilo, bude to skvelé. Takže, reálna šanca na olympiádu tu je. Všetko bude záležať na líderkách, akou je Barbora Mokošová. Dôležité je, aby ostali dievčatá zdravé a potom sa môže podariť všetko. Slovenskou jednotkou je Mokošová, naša Kalamárová je pevnou súčasťou družstva.“

Mladšie gymnastky

Úspechy majú za sebou ale aj mladšie športovkyne. Žiačky z KŠG patria medzi najlepšie na Slovensku.