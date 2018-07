Čiliak absolvoval najdlhšiu európsku trať úspešne, vyhral svoju kategóriu

Trento Bondone 2018 prilákalo 250 pretekárov, medzi ktorými nechýbal zvolenský matador Miroslav Čiliak.

2. júl 2018 o 12:41 Miro Majláth

Splnil sa im ďalší sen. Peter Ambrúz a Miro Čiliak, reprezentanti Slovenska, ale aj Slovak National Hill Climb Teamu, absolvovali preteky na najdlhšom európskom kopci. Navyše obaja brali výborné ocenenia.

„Už len obhliadka trate v Trente bola neskutočná. Trať pretekov má 17,3 km a zapamätať si ako nasledujú za sebou zákruty na týchto pretekoch sa jednoducho nedá. Teda asi dá, ale to by sme museli jazdiť po kopci od rána do večera niekoľko dní. Samotné tréningové jazdy, ale aj preteky boli naozaj zážitok na celý život,“ opísal prvé dojmy z podujatia 68° Trento Bondone 2018 Peter Ambrúz.

Talianske mesto Trento, ktoré leží na spojnici medzi dvoma severo-talianskymi mestami Verona a Bolzano hostilo počas posledného júnového a prvého júlového dňa takmer 250 pretekárov z celej Európy.

Tunajšia trať, ktorá má dĺžku neskutočných 17,3 kilometra a prevýšenie medzi štartom a cieľom dosahuje 1350 metrov, je doslova magnetom pre všetkých vyznávačov pretekov automobilov do vrchu.

Organizátor pre všetkých zúčastnených pripravil najskôr v sobotu dvojicu tréningových jázd, pričom v nedeľu sa konala dosť netradične, iba jediná súťažná jazda.

Takýto program pretekov, kde majú jazdci šancu na úspech iba v jednej „ostrej“ jazde je logický, keďže pri už spomínaných takmer 250 štartujúcich v kombinácii s najdlhším európskym kopcom by preteky pri rôznych prerušeniach a následných opravných jazdách trvali možno aj niekoľko dní.

Napriek iba jedinej jazde sa však dvojici slovenských reprezentantov darilo, keď medzi súdobými vozidlami Peter Ambrúz s Mitsubishi Lancer EVO IX dojazdil na druhom mieste v skupine N a Miro Čiliak na formule Metalex MTX 1-06 na prvom mieste v kategórii E4.

„Som naozaj rád, že sme na preteky do Trenta išli. Je to naozaj jedinečná trať, organizácia je rovnako na vysokej úrovni a nám sa podarilo dobre zajazdiť. Rád by som poďakoval všetkým partnerom Slovak National Hill Climb Teamu, s ktorých podporou sme preteky mohli absolvovať. Teraz nás čaká domáci kopec, ktorý náš tím navyše organizuje, takže máme čo robiť. Verím, že aj Slovakia Baba 2018 dopadne nad očakávania,“ doplnil Peter Ambrúz.