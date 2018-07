Hodnotenie mládežníckych súťaží v ObFZ Zvolen. Dva tituly pre Družstevník Senohrad

Sezónu 2017/2018 majú za sebou aj mládežnícke súťaže v pôsobnosti Oblastného futbalového zväzu vo Zvolene.

2. júl 2018 o 11:49 (mim)

ZVOLEN. Vyhodnotenie uplynulého ročníka v mládežníckych súťažiach aj s výhľadmi na novú sezónu poskytol predseda Komisie mládeže ObFZ Zvolen Vladimír Remeselník.

Komisia mládeže ObFZ riadila súťaže mládeže v kategóriách U 19 (starší dorast), oblastné majstrovstvo žiakov U 15, U 13 a U 11. Všetky súťaže prebehli regulárne a bolo minimálne neodohratých zápasov, čo je prínosom oproti predchádzajúcim sezónam. Súťaže tak boli riadne ukončené.

Jednotlivé kategórie

V kategórii U 19 si víťazstvo vybojoval Bzovík, ktorý tak postupuje do súťaží Stredoslovenského futbalového zväzu, presnejšie do IV. ligy U 19 skupiny C a vytvára pre novú sezónu spoločné družstvo so Senohradom. „Pre ich rast je to prínos, no pre tvorbu súťaží v tejto kategórii v našej pôsobnosti budeme musieť riešiť situáciu po odchode dvoch tímov,“ povedal predseda komisie mládeže.

V kategórii U 15 zvíťazil TJ Družstevník Senohrad a spolu s družstvom U 13 si vybojoval postup do tretej ligy. „Obe družstvá tak budú v našich súťažiach chýbať, boli spoľahlivé. Prajem postupujúcim veľa úspechov v nových súťažiach,“ zhodnotil Remeselník.

V U 11 prebehla súťaž dobre, jej úroveň je výborná. „V tejto kategórii sme usporiadali aj vydarený záverečný turnaj na hlavnej ploche štadióna MFK, kde sme dekorovali za víťazov domáci tím MFK Zvolen. Bol to pre deti zážitok a motivácia hrať v tomto areáli,“ doplnil.

Komisia mládeže prináša pozitíva

„Je vidieť, že obnovenie činnosti komisie mládeže ObFZ Zvolen prináša pozitíva do mládežníckeho futbalu. Komisia už navrhla a výkonný výbor schválil spôsob jednotlivých súťaží v novej sezóne, keď sa bude hrať s menším počtom hráčov (1 + 7) na menšej ploche v kategórii dorastu. Pri U15 prejdeme plynule ďalej, výborná je situácia v kategóriách U 13 a U 11, kde je veľká snaha aj rodičov, aby deti hrávali a priazniví sú aj sponzori, ktorí vstupujú či môžu vstúpiť podporou nielen klubov, ale aj celej súťaže. Tieto ligy tak budú môcť niesť ich meno,“ povedal Vladimír Remeselník.

Nejde však všetko bez problémov. „Po termíne prihlásenia sa klubov v spomínaných kategóriách mládeže je jasné, že problematické budú kategórie U 19 a U 15. Naopak, v U 13 a U 11 je záujem, máme prihlásených zatiaľ po 9 družstiev. Je potešiteľné, že pribúdajú najmladší, ktorí sú v budúcnosti perspektívou pre staršie kategórie,“ vysvetlil predseda komisie mládeže.

Dominoval Senohrad

V tejto sezóne dominoval v mládežníckych futbalových súťažiach v pôsobnosti ObFZ Zvolen jednoznačne TJ Družstevník Senohrad. Tento tím mal zastúpenie vo všetkých štyroch kategóriách a v dvoch ich celky vyhrali. „Chcem osobne iniciovať novinku, pohár pre najlepší klub v jednotlivých ročníkoch mládežníckych súťaži,“ poznamenal Remeselník a pokračoval: „Prínosom je aj zlepšenie komunikácie jednotlivých funkcionárov s kompetentnými zástupcami klubov v jednotlivých kategóriách.“

Stabilizované žiacke súťaže

„V poslednej sezóne sa nám podarilo stabilizovať žiacke súťaže. Horšie je to v dorastoch. Horko-ťažko dohrali niektoré družstvá súťaž. Teraz hľadáme formy, ako aj túto kategóriu zvládnuť v prospech zväzu a hlavne klubov. Chceli by sme dostať súťaže dorastu do stavu, kedy by hralo 5 – 6 družstiev. Výborne nám pracuje komisia mládeže, kluby musia zintenzívniť snahu hrať aj v kategórii U 19, čím by si zabezpečili aj prechod týchto hráčov do kádra dospelých. SFZ výraznou mierou prispieva klubom aj na skvalitnenie infraštruktúry v regiónoch s podmienkou starostlivosti o mládež. To by sa mohlo či malo odraziť pozitívne aj v práci s ňou. Nóvum bude aj projekt spolupráce SFZ s predškolskými zariadeniami pre získavanie talentov nielen pre futbal, ale všeobecne loptové hry, čo by o pár rokov prinieslo príliv hráčov so záujmom o šport,“ zhodnotil predseda ObFZ Zvolen Juraj Pilát.

Mládežnícky futbal je pre kluby akýsi pomyselný bumerang. „Ako si mládež vo vzťahu k športu klub vychová a aké podmienky v tréningovom procese či v infraštruktúre im zabezpečí, tak to sa potom odrazí na vzťahu hráča ku svojmu klubu. Je to však dlhá cesta. V pôsobnosti ObFZ Zvolen v niektorých v kluboch toto zvládajú na výbornú,“ povedal na záver Pilát.