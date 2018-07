Stovka malých fiatiek vo Zvolene a Dobrej Nive, najvzdialenejší účastník bol z Holandska

Zvolen a Dobrá Niva hostili veľký zraz fiatiek, ktorý navštívili majitelia maluchov zo šiestich európskych krajín.

1. júl 2018 o 16:56 Stanislav Černák

ZVOLEN/DOBRÁ NIVA. Prvý prázdninový víkend patril milovníkov dakedy najmenších áut na svete, Fiatov 126. Na členov zrazu čakalo v piatok privítanie vo Zvolene pred Jegorovovými kasárňami. Účastníkom zrazu a návštevníkom zahrala pliešovská rock and rollová formácia The Toones.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dedinské štadióny: Krásny areál v Lieskovci neslúži len na šport

V sobotu sa zraz presunul na letisko v Dobrej Nive. „V spolupráci s obcou Dobrá Niva a Aeroklubom Dobrá Niva sme sa v fiatkami predstavili na letisku v rámci miestneho folklórneho festivalu aj my. Predstavilo sa hudobno-tanečné zoskupenie Carpona, bol bohatý sprievodný program pre deti, výstava fiatiek a autoslalomové preteky,“ prezradil riaditeľ zrazu Martin Matuška. Večer organizátori dekorovali víťazov pretekov a takisto odovzdali trofeje v súťažiach krásy, kde sa hodnotili najkrajšie fiatky.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Precestovali tisícku kilometrov

Najvzdialenejší účastník bol z Holandska, ktorý prešiel so svojim synom 1550 km. „Druhí najvzdialenejší boli Maďari, ktorí pracujú vo Veľkej Británii. Odtiaľ leteli do Maďarska, sadli do fiatiek a prišli do Zvolena, precestovali 1700 km aj s letením. Tretím najvzdialenejším účastníkom bol Nemec, ktorý prešiel približne 1000 km,“ ozrejmil Matuška.

Pochvalné ohlasy

So zrazom panuje spokojnosť. Nielen zo strany organizátorov, ale aj účastníkov a návštevníkov. Na zraze sa predstavila stovka milovníkov malých fiatiek zo šiestich štátov Európy.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Oždianske serpentíny: Z víťazstva vo svojich triedach sa tešili Čiliak, Beník, Roziak a Matuška

„Zraz bol po piatich rokoch, po 8 sa konal vo Zvolene. Rátali sme stovku účastníkov, čo sa nám aj potvrdilo. Síce je znateľný úbytok účastníkov, v minulosti ich chodilo na toto podujatie okolo 200. Z našej strany ale panuje absolútna spokojnosť. Mali sme veľmi dobré ohlasy nielen zo strany účastníkov, ale aj návštevníkov. Oba tábory boli veľmi disciplinované, aj počasie nám vydržalo. Chcel by som vyzdvihnúť spoluprácu s mestom Zvolen a obcou Dobrá Niva, ale taktiež aj s mestskou a štátnou políciou, ktorí nám asistovali pri presunoch kolóny áut,“ zhodnotil podujatie jeho riaditeľ.

Už na tomto zraze boli hlasy volajúce po zintenzívnení stretávania fanúšikov tzv. maluchov. „Rozmýšľame, že sa vrátime k ročnej alebo dvojročnej periodicite týchto zrazov. Uvidíme,“ zakončil Matuška.