Haššová v Krakove sedemnásta

Zvolenčanka Michaela Haššová sa predstavila na druhých pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v poľskom Krakove.

30. jún 2018 o 16:15 (sč)

Michaela Haššová je už členkou slovenskej reprezentácie žien vo vodnom slalome. V Krakove sa chcela dostať do finále kategórie K1. Podarilo sa to napokon však len jednej slovenskej reprezentantke Eliške Mintálovej, žilinskej rodáčke. Mintálová tak postúpila do finále.

Menej úspešná v semifinále bola druhá slovenská reprezentantka Michaela Haššová, obsadila nepostupovú 17. pozíciu s mankom 8,52 s. Semifinálové jazdy boli bez skúsenej Eleny Kaliskej, ktorá neprešla kvalifikačným sitom.