Zvolenská univerzita tretieho veku slávi štvrťstoročie

Seniori si môžu vybrať štúdium z viacerých zameraní, najpopulárnejšia je však angličtina a počítače.

28. jún 2018 o 11:54 MOJ

ZVOLEN. V aule Technickej univerzity vo Zvolene promovali ďalší študenti univerzity tretieho veku. Tento akademický rok ju ukončilo 184 absolventov v 22 študijných odboroch.

Univerzita pre seniorov má na Technickej univerzite 25-ročnú tradíciu. Za 25 rokov ju absolvovalo viac ako 1200 úspešných ľudí.

„Medzi najpopulárnejšie študijné odbory patrí určite anglický jazyk a práca s počítačom,“ hovorí vedúci tohto seniorského štúdia Erik Selecký.

„Už štvrťstoročie však ponúkame vzdelávanie seniorov v rôznych oblastiach. Okrem počítačov a cudzích jazykov je to napríklad záhradníctvo, dejiny, pamiatky UNESCO, tréningy pamäte, psychológia a mnohé ďalšie,“ vyratúva.

„Ak by sme mali zhodnotiť uplynulé 25-ročné obdobie, nestačila by nám jedna knižka na to, koľko zaujímavých aktivít sme pre seniorov zrealizovali. Na druhej strane, ako vo všetkom, sme sa museli boriť s problémami, ktoré vývoj prináša,“ podotýka Selecký. Univerzitu tretieho veku vedie 15 rokov, viac ako polovicu jej doterajšej histórie.

(zdroj: Erik Selecký)

Zapojili sa do viacerých medzinárodných aj národných projektov, medzi inými aj s organizáciou Medzinárodnej športovej olympiády, vďaka čomu si seniori mohli zmerať svoje fyzické zdatnosti aj so zahraničnými rovesníkmi.

Učia ich však aj inovatívnym technológiám, okrem základných počítačových zručností dnes už vedia používať napríklad Facebook či YouTube.