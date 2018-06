Čiliak si ide splniť sen. Spoločne s Ambrúzom si vyskúša legendárnu trať v Trente

V talianskom Trente je trať dlhá 17,3 km, priemerné stúpanie 8,8% a celkové prevýšenie je 1350 metrov.

28. jún 2018 o 10:23 (mm)

V tomto roku sa tento sen stane skutočnosťou aj pre dvojicu slovenských reprezentantov v pretekoch automobilov do vrchu, Petra Ambrúza a Mira Čiliaka.

Možno si teraz niektorí z vás, ktorí nie sú celkom v obraze hovoria „prečo by práve Talianske Trento to mal byť snom každého kopciara“. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Predstavte si pretekársku trať, ktorej dĺžka je 17,3 kilometra, priemerné stúpanie 8,8% a celkové prevýšenie 1350 metrov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Zvolenčan Čiliak v Slovinsku úspešný, potvrdil vedenie v kategórii 5

Medzi štartom a cieľom sa nachádza nespočetné množstvo rôzne ťažkých zákrut, od jednoduchých, až po poriadne zavreté vracáky. Ak pripočítame 246 prihlásených jazdcov, ale aj históriu kopca, ktorú začal písať už v roku 1925, určite uznáte, že pretekať na takomto kopci je doslova za odmenu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



A presne takúto odmenu za dobre vykonanú prácu si dopriala aj dvojica slovenských reprezentantov, združených pod Slovak National Hill Climb Teamom, Peter Ambrúz a Miro Čiliak. Zatiaľ čo prvý menovaný spoločne s vozidlom Mitsubishi Lancer EVO IX bude na pretekoch 68°Trento Bondone 2018 bojovať o body v rámci seriálu FIA International Hill Climb Cup 2018, Čiliak zaboduje s formulou Metalex MTX 1-06 zase do seriálu FIA Historik Hill Climb Championship 2018.

„Musím povedať, že absolvovať preteky Trento Bondone bol vždy náš veľký sen. Aj môj, aj Mirov. A tak sme si teraz povedali, že to dáme a jedného pekného dňa sme sa obaja prihlásili. Budeme v štartovom poli jediní Slováci a snáď aj jediní, ktorí ešte tieto preteky neabsolvovali. Trať je tak strašne dlhá a je na nej tak veľké množstvo zákrut, že si ju nemá možnosť zapamätať asi nikto a to sa mi na tom práve páči. V rámci pretekov sú pre všetkých takmer dvestopäťdesiat prihlásených pripravené dve tréningové jazdy a v nedeľu (1.7.2018) jedna súťažná jazda. Ja dúfam, že sa nám spoločne s Mirom podarí tieto preteky zvládnuť bez problémov. Aby sme vôbec na nich mohli štartovať, tak za to patrí veľká vďaka partnerom Slovak National Hill Climb Teamu, ale aj našim rodinám, ktoré to s nami určite nemajú ľahké,“ povedal pred odjazdom do Talianska Peter Ambrúz.