Riaditeľ MFK Zvolen upozorňuje: Ani tretia liga nie je ľahká súťaž

MFK Zvolen sa chce otriasť z nevydarenej uplynulej sezóny. Muži už začali trénovať na tretiu ligu.

26. jún 2018 o 17:36 (mim)

ZVOLEN. Keď sa prednedávnom skončila druholigová futbalová sezóna, hráči sa potichu rozutekali k svojim materským oddielom či do svojich rodných krajín. Ešte pred poslednými kolami opustil trénerskú lavičku MFK Zvolen aj tréner Marián Süttő.

Tímu spod Pustého hradu sa nepodarilo zachrániť druholigovú príslušnosť, a tak si v nasledujúcej sezóne zahrá MFK Zvolen po dlhšej dobe tretiu ligu. To, čo sa dosiahlo postupom a účinkovaním v druhej najvyššej futbalovej súťaži za čias Milana Albrechta, Viliama Ilka či páde do piatej ligy, sa po fúzii s Ružinou dočkal Zvolen opäť účinkovania v 2. lige pod vedením trénera Antona Jánoša a jeho pokračovateľa Mariána Süttőa, sa však zbytočne po dobre rozbehnutej jesennej časti súťaže stratilo.

V klube nevládne spokojnosť ani s výsledkami mládežníckych kategórií. V novej sezóne, ktorá bude nesmierne ťažká, tak čaká na družstvá všetkých vekových kategórií náročná úloha – vylepšiť naštrbené renomé MFK Zvolen. Ako to bude naozaj, ukážu až výsledky jednotlivých celkov.

Začali s letnou prípravou

Pred novou sezónou začali ako prví s prípravou muži MFK Zvolen pod vedením trénera Miloša Foltána. Od 18. júna zarezáva v príprave skoro tridsiatka hráčov, ďalší do prípravy naskočia priebežne. Hrajúcim asistentom je Igor Kotora, ktorý pôsobí trénersky aj v mládežníckych štruktúrach MFK.

Pred novou sezónou vypracoval tréner áčka Foltán plán prípravy. Hráči uchádzajúci sa o posty v zostave MFK v nej absolvujú až 25 tréningových jednotiek prepojených regeneráciou. Ich herné kvality preverili súperi na Švehlíkovom pohári v Lovči, potom ich preverí turnaj v Priechode (OFK Priechod, MFK Žarnovica a MFK Dukla B.Bystrica), súpermi v prípravných zápasoch budú Zvolenu aj Prievidza a Púchov a na domácom trávniku Čierny Balog (15. 7. o 10:00 hod.).

Hodnotenie Kotoru a Foltána

„Jarná časť druholigovej súťaže bola náročná, pred ňou došlo k značnej obmene kádra a prišli mladí, nevyzretí hráči. Chýbali nám skúsenosti a dopadlo to vypadnutím. Teraz sú v príprave na novú sezónu noví hráči, ešte mladší ako boli, no treťoligová úroveň je iná. Bude to síce náročné, no dá sa s nimi pracovať. Skúšame a hľadáme vhodné typy do našej koncepcie hry. Máme dostatok času na zohranie. Uvidíme, čo ukážu v prípravných zápasoch,“ povedal hrajúci asistent trénera Igor Kotora.

Situáciu po vypadnutí z druhej ligy a pred treťoligovým štartom hodnotí tréner Miloš Foltán: „V tréningovom procese sme sa zamerali na tvrdú každodennú prípravu v prvých dvoch týždňoch. Potom preveríme mužstvo v dvoch turnajoch a v prípravných zápasoch. Máme snahu začleniť do mužstva hráčov či už dorastu, alebo zvolenských hráčov z regionálnych súťaží. Na prípravu využívame aj posilňovňu HKM Zvolen, zabezpečená je aj regenerácia. Viem, že zostaviť káder pre novú sezónu bude ťažká robota, som rád, že tu zostal Igor Kotora a dúfam, že to spoločne zvládneme a do prvého kola káder vhodne poskladáme a doplníme. Potrebujeme si získať dôveru divákov, chceme sa vyvarovať chýb z minulej sezóny, keď Zvolen doplatil na prestavbu kádra. Chceme ho stabilizovať na celú súťaž a riešiť už iba minimálne zmeny.“

Zlyhali hráči, tréneri i vedenie

Súčasná situácia MFK Zvolen nie je lichotivá. Uvedomuje si to aj riaditeľ klubu Peter Svetlánsky.

„Musím konštatovať, že minulá sezóna nevyšla podľa predstáv, aj keď po jesennej časti sa zdalo, že postavenie MFK bolo dobré. Nič nenasvedčovalo ohrozeniu a tobôž vypadnutiu. Bohužiaľ, nakoniec po určitých zlyhaniach trénera i hráčov, ale aj vedenia a funkcionárov klubu sme sa dopracovali do dnešnej situácie. Určite nie je spokojnosť s jarnou časťou. Ani tretia liga Stred nebude vôbec ľahká súťaž. Bol by som rád, aby si zvolenská futbalová a športová verejnosť uvedomila, že tu hrajú kvalitné mužstvá s dlhodobo ustáleným kádrom. Spomeniem rezervy Podbrezovej a Ružomberka, ktoré budú mať cieľ dostať sa do ligy druhej a budú využívať vo svojom kádri aj hráčov z prvej ligy. Nemôžeme podceniť výber hráčov.

Naším cieľom je získať futbalistov so snahou reprezentovať Zvolen, srdciarov hrajúcich za klub, aby sa neopakovali negatívne veci z minulej sezóny, práve toho sa chceme vyvarovať. To, čo nebolo možné uplatniť v druhej lige, by sme chceli rozvinúť a na tom stavať a do budúcich sezón,“ povedal šéf klubu.

Nová sezóna MFK v tretej lige Stred bude určite náročná. Vedenie a trénerov čaká náročná úloha do začiatku súťaže – zabezpečiť dostatočné personálne a materiálne zabezpečenie pre bezproblémový štart a účinkovanie MFK Zvolen.

Súpermi Zvolena v tretej lige budú mužstvá FK Čadca, TJ Tatran Oravské Veselé, MFK Žarnovica, MŠK Rimavská Sobota, MŠK FOMAT Martin, ŠKM Liptovský Hrádok, TJ Tatran Krásno nad Kysucou, FTC Fiľakovo, TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, FK Železiarne Podbrezová B, MŠK Námestovo, TJ Baník Kalinovo, MŠK NOVOHRAD Lučenec, TJ Sklotatran Poltár a MFK Ružomberok B.