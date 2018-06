Do Zvolena sa po ôsmich rokoch vrátia Fiaty 126

Známa motoristická rodina Matuškovcov zo Zvolena opäť usporiada zraz fiatiek, tzv. maluchov.

24. jún 2018 o 15:30 Stanislav Černák

ZVOLEN. Matuškovci začali usporiadúvať zrazy historických fiatov v roku 1996. Od roku 2001 došlo k špecializácii a odvtedy sa vo Zvolene konajú špeciálne zrazy orientované na Fiat 126p.

„Takmer všetky zrazy boli organizované pod Pustým hradom. Najskôr každoročne, teraz máme dvojročnú periodicitu. Podarilo sa nám získať tri Guinnessove rekordy a 4 slovenské, vrátane titulu rekordman roku 2007. V roku 2009 sme zaznamenali rekord v účasti, keď do Zvolena prišlo 290 áut z 10 štátov,“ prezradil Martin Matuška, riaditeľ tohto zrazu. Vo Zvolene sa schádzali milovníci fiatiek z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka, Fínska, Nórska, Bulharska, Estónska a Holandska.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Oždianske serpentíny: Z víťazstva vo svojich triedach sa tešili Čiliak, Beník, Roziak a Matuška

Riaditeľom zrazu bol vždy Ľudevít Matuška, no stále je to dielom celej rodiny Matuškovcov. „Funkcia riaditeľa prešla z môjho otca na mňa, no stále je to dielo celej rodiny. Otec sa v uplynulých rokoch stiahol do úzadia, no otec aj sestra sú nenahraditeľnou súčasťou zrazu. Za tie roky máme podelené práce okolo akcie a navzájom si pomáhame pri príprave, ktorá obvykle trvá pol roka. Je to dosť zložitý proces. Naplánovať pre ľudí atraktívny program, získať partnerov podujatia, zabezpečiť ceny do súťaží, reklamnú kampaň a ďalšie veci okolo organizácie,“ vysvetlil Martin Matuška.

Vo Zvolene po 8 rokoch

Posledný zraz tzv. maluchov bol vo Zvolene už veľmi dávno, v roku 2010. „Bol to jeden z najkomplikovanejších zrazov. V rámci programu sme okrem námestia vo Zvolene boli aj na námestí v Kremnici a v oboch mestách bol bohatý program,“ priblížil riaditeľ zrazu.

Ďalší zraz mal byť vo Zvolene v roku 2012, ale vtedy prebiehala rekonštrukcia Neresníckej križovatky, nakoniec Matuškovci zraz odvolali, keďže bolo takmer nemožné počas vtedajšej dopravnej situácie pustiť kolónu približne 200 áut. V roku 2013 sa zraz prvýkrát uskutočnil mimo Zvolena. „Organizovali sme ho na juhu v Hokovciach a Šahách. Aj keď tento zraz môžem zaradiť medzi vydarené a u účastníkov bol obľúbený, zistili sme z ohlasov účastníkov, že zraz patril k Zvolenu,“ vysvetlil Matuška junior a pokračoval: „Po 5-roč-nej prestávke v organizovaní zrazov, počas ktorej sme mamine pomáhali v boji so zákernou chorobou, sme sa tento rok rozhodli ho vrátiť späť do nášho mesta. Pohrávame sa s myšlienkou vrátiť sa k dvojročnej, prípadne každoročnej periodicite.“

Program vo Zvolene

Traditional Internation Fiat 126 Meeting sa uskutoční od piatka 29. júna do nedele 1. júla. Začiatok programu prebehne na parkovisku pred bývalými Jegorovovými kasárňami od 18. hodiny. Uskutoční sa privítanie účastníkov a koncert skupiny The Toones.

Prečítajte si tiež: Kriváň rozvoňali tradičné špeciality Podpoľania

„Trošku nás mrzí, že Zvolenčania neuvidia fiatky v piatok na námestí ako bolo dobrým zvykom, ale koná sa tam vtedy veľká cirkevná akcia. Museli sme hľadať alternatívu. Do úvahy prichádzalo parkovisko pod Zvolenským zámkom, ale v ten večer je na zámku koncert, a keďže sme nechceli meniť termín zrazu, rozhodli sme sa piatkový program umiestniť na parkovisko pred Jegorovove kasárne. Spoluorganizátorom stretnutia vo Zvolene je aj mesto Zvolen,“ vysvetlil organizátor zrazu maluchov.

Sobota v Dobrej Nive

Program pre verejnosť bude pokračovať v sobotu 30. júna od 11:00 do 17:00 na dobronivskom letisku, kde si návštevníci budú môcť prezrieť nielen fiatky, ale aj výstavu lietadiel, ukážku hasičskej techniky, pripravené sú aj vystúpenia tanečno-hudobného zoskupenia Carpona.

Vstupné sa neplatí, pre návštevníkov bude zabezpečené aj občerstvenie a ochutnávka miestnych špecialít, ktorú spolu s kultúrnym programom pripravila obec Dobrá Niva.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Už je to isté, za parkovanie pri Zvolenskej Európe budeme platiť

„Obec bude súčasťou zrazu fiatiek vďaka podujatiu Dobronivský folklórny víkend. Okrem folklórneho vystúpenia THZ Carpona a Školy tanca s Jarom Uhrínom je pre všetkých, ktorí prídu do Dobrej Nivy stráviť poslednú júnovú sobotu a zároveň prvý deň letných školských prázdnin, pripravený zaujímavý sprievodný program, súťaže pre deti i dospelých a, samozrejme, tradičné dobronivské špeciality. Všetci sú vítaní,“ povedal starosta Dobrej Nivy Martin Krúdy. „

Verím, že nám počasie vydrží a zídeme sa v hojnom počte,“ doplnil Matuška.