Országh Cup 2018: Víťazom sa siedmy raz stali zvolenskí žraloci

Kvalitne obsadený turnaj ponúkol vynikajúce hokejbalové divadlo.

23. jún 2018 o 13:07 Viktor Háber

BANSKÁ BYSTRICA. Najväčší hokejbalový turnaj v celej strednej Európe hostí už pravidelne práve mesto pod Urpínom. Podujatie, ktoré nesie meno úspešného hráča, trénera a rodáka zo srdca Slovenska Vladimíra Országha, ponúklo počas víkendu už svoj 9. ročník a nechýbala na ňom účasť veľkých tímov z celého Slovenska. Tých doplnil aj český účastník HBC Ještěři Ústí nad Labem.

Celkovo sa na turnaji predstavilo 24 tímov, ktoré prišli zabojovať o víťaznú trofej. V priebehu deviatich ročníkov sa totiž z výhry tešili iba 3 tímy. Až šesťkrát v predošlých ročníkoch triumfoval tím Sharks Zvolen, v roku 2015 to bol tím Chlapci Martin a vlani sa podarilo vybojovať titul hráčom Liptovský Mikuláš Wings.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Spomedzi bystrických a breznianskych tímov sa zúčastnili na turnaji dve mužstvá - HbK ONE TAXI Banská Bystrica a Hbk Victors Podbrezová. Práve od „taxikárov“ sa čakal tvrdý útok na medailové pozície, keďže v predošlom ročníku získali iba zemiakovú medailu po neúspešných nájazdoch.

Prečítajte si tiež: O bronz Slovenska na veteránskych MS v hokejbale sa pričinili aj Zvolenčania

Účasťou na turnaji potešili aj viaceré veľké mená, spojené predovšetkým s hokejom. Domáci diváci boli zvedaví na návrat Tomáša Ziga, nechýbal ani Zvolenčan Michal Chovan či popradský a reprezentačný hokejista Patrik Svitana. Turnaj obohatili aj reprezentačné mužstvá Slovensko 18 a Slovensko 20.

Od začiatku sa hrali kvalitné zápasy, v ktorých hráči dokazovali, že turnaj berú smrteľne vážne. Tímy boli rozdelené do 8 skupín po troch účastníkoch, pričom víťaz každej skupiny postúpil automaticky do osemfinále, kým ostatní sa v skupinách párovali v bojoch o postup. Zo skupinových zápasov zaujal výsledok 6:0 v prospech One Taxi v súboji so Žiarom nad Hronom či prestrelka Senice s Topoľčanmi, ktorú v pomere 4:3 lepšie zvládol druhý menovaný tím.

V play-off sa postupne stále riedili tímy, až ostali len tí najlepší. Obhajca Wings vypadol už v šestnásťfinále a druhého vlaňajšieho finalistu zo Žiaru zdolali v boji o najlepšiu osmičku Spišiaci na čele s fantastickým gólmanom Damiánom Cpinom. Tí neskôr vystavili stopku aj Podbrezovej. Bystrické One Taxi s Tomášom Zigom sa turnajom predieralo suverénne, až kým nenarazilo na najväčšieho favorita. Sharks Zvolen po triumfe 3:0 zmarili domáce nádeje na titul.

Semifinálové kvarteto tvorili štyri kompletne iné tímy, než tomu bolo pred rokom. Finálový súboj následne ponúkol konfrontáciu dvoch neporazených tímov Sharks Zvolen a Spišská Nová Ves. Išlo o duel nadpriemernej kvality a maximálne vyrovnaný súboj, ktorý rozhodol jediným presným zásahom Michal Chovan. Ten zariadil, že žraloci sa stali už siedmykrát majstrom turnaja Országh Cup, ktorý sa tak nedočkal nového víťaza. Bronzové medaile bral tím Slovensko 18.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ďalší Bielorus oblečie dres Zvolena, Martin Ďaloga do Detvy

Chovanov víťazný gól bol jeho prvým na turnaji, avšak najdôležitejším. Do toho momentu mal na svojom konte až 8 asistencií. „Symboliku v tom hľadať netreba. Je jedno, kto ten gól dal. Bolo to ťažké finále, mali sme tam veľa oslabení, ale zvládli sme to a sme spokojní. Síce to bol pre nás ťažký víkend, ale toto je čerešnička na torte. Prišli sme si to sem užiť a vyhrať. Zabavili sme sa, všetci sme šťastní,“ povedal Chovan v rozhovore pre portál cikycaky.sk

„Tento turnaj je z roka na rok kvalitnejší, za čo vďačím najmä organizátorom. Moja úloha je totiž zo všetkých najľahšia – prísť a odovzdať víťazné ceny. Všetky mužstvá, ktoré prišli, prispeli k naozaj kvalitnému športovému víkendu a zážitku pre divákov,“ povedal k turnaju Vladimír Országh a na záver vyslovil želanie, aby bol budúci jubilejný 10. ročník podujatia rovnako kvalitný a požehnaný účasťou desiatok tímov.