Námestím budú znieť muzikálové melódie. Príde aj Andrej Mojžiš a Felix Slováček

Ak ste Ján a budete v publiku, máte šancu získať kartón piva, odkazuje organizátor.

23. jún 2018 o 11:30 ROS

ZVOLEN. Po podujatí počas Dní mesta Zvolen, keď slávnostnú udalosť s udelením dlaždice hercovi Andrejovi Mojžišovi prerušil silný dážď, sa usporiadatelia rozhodli pre náhradný termín. Bude v nedeľu 24. júna opäť Na námestí SNP.

Program odštartujú o 17. hodine muzikálové melódie v podaní Maja Labudu, Petra Makranského, Dariusa Kočího, Kristíny Vreckovej, Terézie Králikovej a Martina Vetráka.

„Po nich príde k najdôležitejšej časti podujatia, udeleniu dlaždice s hviezdou a menom osobnosti, ktoré reprezentujú náš región,“ povedal organizátor Ján Kubiš. Historicky prvé osobnosti, ktorých hviezdy na zvolenský Chodník slávy osadíme, budú majstri hereckého umenia Juraj Slezáček a Andrej Mojžiš.

Tento honor bude pre Andreja Mojžiša tak trochu repete, keďže bezprostredne pred slávnostným ceremoniálom, ktorý sa konal pred mesiacom, mesto zalial dážď. „Ľudia na námestí mi stihli zatlieskať. Už to ma nesmierne potešilo. Hoci, nie som na takúto veľkú slávu zvyknutý. Celý život som robil najlepšie, ako som vedel, a poctivo,“ pripomenul.

Hoci herec bojuje s vysokým vekom a rôznymi diagnózami, sľúbil, že na námestie svojho milovaného mesta opäť príde pozdraviť svojich priaznivcov.

Ďalšie hodiny budú patriť opäť hudobnej zábave. Tešiť sa môžeme na viac ako tridsaťčlenný Vrchársky orchester pod vedením Juraja Pecníka a Viliama Didiáša so sólistami. Ďalší umelec, inštrumentalista Felix Slováček dokonca v našom meste oslávi svoje „polguľaté“ 75. narodeniny.

„Na námestí sa predstaví aj s hosťujúcim Big Bandom Júliusa Selčana, ďalej v programe zaspieva Natália Hatalová, Juraj Bača, Ladies Quartet so sólistkami Janou Fiľovou, Teréziou Králikovou, Luciou Václavíkovou a Kristínou Vreckovou,“ priblížil Kubiš. Celým podujatím bude sprevádzať moderátor a herec Radoslav Kuric.

Kubiš si pre Zvolenčanov zároveň vymyslel zaujímavú súťaž. „Keďže akcia sa koná na Jána, napadlo mi vyhlásiť súťaž o najvyššieho a najnižšieho Jána, ktorý sa bude nachádzať na námestí. Víťaz získa kartón piva,“ sľúbil. So smiechom dodal, že on sám, hoci je tiež Ján a nemalej výšky, do súťaže sa nezapojí.