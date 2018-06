Zvolenčan Čiliak v Slovinsku úspešný, potvrdil vedenie v kategórii 5

Výborné preteky v slovinskom Gorjanci, ktoré boli zaradené do seriálu FIA Historik Hill Climb Championship a FIA International Hill Climb Cup, má za sebou Zvolenčan Miro Čiliak jazdiaci vo farbách Slovak National Hill Climb Teamu.

20. jún 2018 o 18:28 (mm, sč)

V Gorjanci sa pretekalo na trati dlhej 4300 metrov s prevýšením 278 metrov. Miroslav Čiliak na formuly Metalex MTX 1-06 sa zúčastnil pretekov započítavaných do seriálu FIA Historik Hill Climb Championship, ale aj do seriálu FIA Zóna strednej Európy Historik. V cieli mu patrilo prvé miesto v triede E4, ale aj tretie miesto v kategórii 5 a to v oboch šampionátoch.

Okrem Čiliaka sa z tímu Slovak National Hill Climb Teamu v Slovinsku predstavil aj Peter Ambrúz, ktorý dosiahol víťazstvo v skupine N, ale aj triede N+2000. Navyše si na svoje konto v rámci seriálu FIA International Hill Climb Cup pripísal aj body v za druhé miesto v kategórii I. V absolútnom poradí mu patrilo ôsme miesto.

„Boli to veľmi dobré preteky, ktoré sme si dokonale užili. Jediné čo by som organizátorom vytkol bol asfalt, ktorý bol v tomto roku v ešte horšom stave ako vlani. Na trati bolo asi päť druhov asfaltu, množstvo výtlkov a autá doslova lietali vo vzduchu. V sobotu bolo super, teplo a sucho, v nedeľu ráno popršalo a prvú jazdu sme išli na polo obschnutom asfalte. Mne sa podarilo urobiť fakt výborný výsledok a v prípade Mira, ten potvrdil vedenie v kategórii 5, čo je super. Teraz máme víkend voľný, všetok čas však v najbližších dňoch venujem príprave podujatia Slovakia Baba 2018,“ opísal preteky v Gorjanci Peter Ambrúz.