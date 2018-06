Naša je najkrajšia: Súťaž o naj čašníčku či barmanku

Ceny môžu získať aj hlasujúci a rovnako aj prevádzka, z ktorej vzíde víťazka.

20. jún 2018 o 17:13 myzvolen.sk

Pracuje vo vašom obľúbenom podniku krásna čašníčka či barmanka? Ak áno, neváhajte a prihláste ju do novej súťaže Naša je najkrajšia. Súťaž prebieha v jednotlivých 26 tituloch týždenníkov MY po celom Slovensku v termíne od 4. 6. 2018 do 5. 8. 2018.

Súťažiace je možné prihlasovať do súťaže do 24. 6.2018. Následne budú tzv. krajské kolá hlasovania, kde môžete svojim favoritkám posielať svoje hlasy prostredníctvom hlasovacích kupónov, ktoré budú pravidelne uverejňované v týždenníkoch MY. Prvé dve súťažiace z jednotlivých krajov s najvyšším počtom získaných hlasov postúpia do celoslovenského kola, v ktorom sa rovnako prostredníctvom hlasovacích kupónov rozhodne o absolútnej víťazke súťaže.

Pre výherkyňu, ale aj hlasujúcich máme pripravené naozaj skvelé ceny! Hlavná víťazka súťaže získa víkendový wellness pobyt pre dve osoby v hoteli Gino Park Palace, balíček luxusnej kozmetiky zn. Nuance a ročné predplatné vybraného titulu týždenníka MY.

Ocenení budú tiež jednotliví hlasujúci čitatelia, kde budeme každý týždeň počas hlasovania žrebovať tzv. týždenných výhercov, ktorí získajú 6 pack piva Šariš a na konci krajského kola a celoslovenského kola vyžrebujeme sedem výhercov, ktorí získajú pre seba a svoju partiu známych 50-litrový sud piva Šariš.

Rovnako cenu získa aj prevádzka, v ktorej pracuje hlavná víťazka súťaže, konkrétne pôjde o inzertný priestor v sieti týždenníkov MY v hodnote až 1000 eur.

Prihlásiť sa do súťaže sa dá prostredníctvom prihlasovacieho kupónu, ktorý je uverejnený v aktuálnom týždenníku MY Žurnál (po novom MY Zvolensko-podpolianske noviny) a vyplnený ho priniesť spolu s fotografiou súťažiacej buď osobne do redakcie (Nám. SNP 87/8, Zvolen) alebo poslať poštou.