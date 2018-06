Majstrom I. triedy napokon Bzovík, Sliač uspel v Očovej

Najvyššia oblastná futbalová súťaž vo Zvolene mala na programe posledné kolo sezóny 2017/2018.

19. jún 2018 o 15:49 Stanislav Černák

I. trieda – 26. kolo

Látky – Dudince 1:1 (0:0)

Góly: Tazberík – I. Suba

Látky: Chlebničan – Turčík, Škopík, Gondáš, Tazberík, Izairi, M. Kubiš, Tököly, Segeč, Olšiak, J. Kubiš (Gombala)

Dudince: Fabian, Lalík, Kocka, Matyó, Hilko, Mrázek, Bačík, Kamas, O. Suba, Teren, I. Suba

Na Látkach sa hral priamy súboj o konečné tretie miesto. Ak by ho domáci vyhrali, preskočili by v tabuľke práve dnešného súpera. Hostia pricestovali na tento zápas presne s 11 futbalistami. Hralo sa vyrovnané stretnutie. Šance si vypracovali obe družstvá, no v prvom polčase sa fanúšikovia gólu nedočkali. Dudince šli do vedenia v 77. minúte zásluhou Subu. Domáci v tej chvíli vedeli, že ak chcú reálne pomýšľať na bronzovú priečku, museli by streliť ešte dva góly. Nakoniec sa im podarilo vyrovnať v 88. minúte, keď rozvlnil sieť za gólmanom hostí Tazberík. Oba tímy si tak body podelili. Dudince nakoniec obhájili pred Látkami konečné tretie miesto.

Kriváň – Stožok 2:3 (0:1)

Góly: Bambura, Haring – Výbošťok, vlastný, Slosiarik

Kriváň sa chcel s domácimi fanúšikmi rozlúčiť so sezónou víťazstvom. Plány im začal narúšať už v 17. minúte hosťujúci Výbošťok, ktorý otvoril skóre zápasu. V úvode druhého polčasu dokázal vyrovnať Bambura. V 63. minúte prišiel nešťastný okamih Kriváňa, vlastenca si dal Tabaček. V 72. minúte sa domáci trafili do správnej brány na 2:2 vyrovnával Haring. O troch bodoch pre Stožok rozhodol Slosiarik v 86. minúte.

Budča – Zv. Slatina 3:8 (1:4)

Góly: Halama, Bočkay (11 m), Dlhopolec – Baran 3, Tereň, Mich. Mlynár 3

Budča si rozlúčku so sezónou istotne takto nepredstavovala. Diváci síce videli gólové hody, až 11 presných zásahov, no v neprospech Slovana. V 4. minúte síce domáci Halama otvoril skóre, no potom sa v prvom dejstve triafali len hostia. Čistý hetrik dosiahol za 8 minút Ľuboš Baran, štvrtý gól pridal ešte do prestávky Tereň. Začiatok druhého dejstva vyšiel znova lepšie Slatinčanom, v 47. minút zvyšoval na 5:1 Michal Mlynár. Tomu sa poradil husársky kúsok, keď dokopy strelil po zmene strán 4 góly. Hrozivé skóre 1:8 z pohľadu Budče v závere kozmeticky upravili Bočkay z penalty a Dlhopolec. Budča tak nenaplnila ambície, ktoré mala v jarnej časti.

Sebechleby – H. Nemce 0:4 (0:3)

Góly: Paľov, Krenčan 2, Vyletel

Hontianske Nemce v poslednom kole už nemali súboj na diaľku so Bzovíkom o majstra I. triedy vo svojich rukách. Pravda, svoje si v Sebechleboch splnili, no Bzovík by musel doma zaváhať s V. Pstrušou, a to sa nestalo. Už v prvom dejstve hostia strelili tri góly. Po zmene strán pridali štvrtý presný zásah, no táto výhra má napokon pre nich trpkú príchuť.

Očová – Sliač 0:5 (0:1)

Góly: Hanuska, Horňák 3, Šišmiš

Prvé dejstvo v Očovej bolo ešte pomerne vyrovnané. Sliač šiel do vedenia v 27. minúte, keď sa zo štandardnej situácie presadil Hanuska. Vrece s gólmi sa roztrhlo v druhom polčase. Najmä v jeho záverečnej desaťminútovke. Horňák zvyšoval na 2:0 v 58. minúte. Ďalšie tri presné zápasy prišli v závere stretnutia, v 81., 82. a 88. minúte hostia trikrát rozvlnili sieť za brankárom Schmidtom. V 89. minúte mohol výsledok ešte kozmeticky upraviť domáci Pančík, no nariadený pokutový kop nepremenil.

Bzovík – V. Pstruša 3:0 (0:0)

Góly: Augustín 2, Dvorský (11 m)

Bzovík vedel, že triumf v I. triede, ktorý zaručuje postup do V. ligy, má vo svojich rukách. Pred týmto kolom mali jednobodový náskok a vedomie, že H. Nemce hrajú na pôde posledných Sebechlieb. Bolo jasné, že musia zvíťaziť. V prvom polčase im akoby toto vedomie zväzovalo nohy. Po zmene strán, hneď v úvode druhého polčasu, pokoj na domáce kopačky privodil gólom Augustín. Už o 3 minúty nato premenil pokutový kop Dvorský a „skazu“ hostí zavŕšil v 57. minúte druhým gólom v zápase Augustín. Ďalší presný zásah už do konca zápasu nepadol a po záverečnom hvizde tak 300 divákov mohlo oslavovať titul v I. triede.

Podzámčok – D. Huta 3:0 (1:0)

Góly: Bőhm, Babiak

Domáci neprežili najvydarenejšiu sezónu, väčšinou sa pohybovali v druhej polovici tabuľky, a tak sa chceli s vernými fanúšikmi rozlúčiť domácim víťazstvom. Podobne na tom bol aj ich súper z Detvianskej Huty. V 22. minúte šiel Podzámčok do vedenia zásluhou Bőhma. Jednogólový náskok bol veľmi neistý, a tak zodpovednosť vzal na svoje plecia domáci kapitán Martin Babiak, ktorý v 74. a 78. minúte strelil dva góly a rozhodol o víťaznej rozlúčke Podzámčoka so sezónou 2017/2018. Po minuloročnej vydarenej sezóne je predposledné miesto v I. triede sklamaním.

1. Bzovík 26 20 4 2 78:35 64

2. H. Nemce 26 20 3 3 85:17 63

3. Dudince 26 16 6 4 79:38 54

4. Látky 26 15 6 5 77:28 51

5. Stožok 26 14 6 6 66:45 48

6. V. Pstruša 26 11 5 10 55:53 38

7. Sliač 26 11 2 13 45:52 35

8. Kriváň 26 10 4 12 50:67 34

9. Zv. Slatina 26 10 4 12 54:54 34

10. Budča 26 7 8 11 42:63 29

11. D. Huta 26 6 5 15 32:66 23

12. Očová 26 5 5 16 35:67 20

13. Podzámčok 26 4 2 20 23:82 14

14. Sebechleby 26 3 0 23 30:84 9