Detskí pacienti v Kováčovej prekonávali samých seba počas Cirkusu Paciento

Červený nos Clowndoctors pripravil pre deti dni plné smiechu, radosti, ale aj tvrdého trénovania s programom, ktorý sa tu konal už ôsmy rok.

15. jún 2018 o 15:38 Adriana Antolová

KOVÁČOVÁ. V areáli Špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej vyrástol veľký cirkusový stan. Zdravotní klauni z Občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors si pre deti pripravili dni plné smiechu, radosti, ale aj tvrdého trénovania s programom Cirkus Paciento, ktorý sa tu konal už ôsmy rok.

Žonglovanie, točenie tanierom, kúzlenie či tanec so stuhou. To je len niekoľko z mnohých kúskov, ktoré sa deti počas týždňa mohli naučiť.

„Zdravotní klauni v spolupráci s personálom ústavu prispôsobili tréning potrebám a diagnóze každého dieťaťa. Malí pacienti na chvíľu zabudli na chorobu aj všetky obmedzenia, ktoré im prináša. V posledný deň predviedli svoje cirkusové čísla v záverečnom vystúpení pre dospelých pacientov Špecializovaného liečebného ústavu Marína, ale aj rodičov a zdravotníckemu personálu,“ povedala Martina Dobšinská Novomestská zo združenia.

Cirkusu Paciento sa zúčastnilo takmer 50 detí, ktoré boli hospitalizované v Maríne. Pre mnohých to bol zážitok, ktorý ich vytrhol zo všedných dní a vlial im do žíl nové sily a chuť do života.

„Pacientský cirkus v Kováčovej je úžasný, číra radosť detí a nadšenie z prekonávania prekážok a samých seba. Nakoniec sa potvrdilo, že cesta je cieľ a naozaj tvorivý proces celého týždňa bol nabitý radosťou, energiou, snažením malých aj veľkých pacientov,” zhodnotila Marieta Kováčová so synom Maximom.

Pozitívne reakcie na program Cirkus Paciento prišli nielen od detí a rodičov, ale aj od zdravotníckeho personálu.

„Predstavenie Cirkusu Pacento je naozaj krásne. Videla som ho už viackrát, ale vždy je to niečo neopakovateľné. Deti aj klauni dávajú do toho veľa lásky a je vidieť, že to robia naplno. Človek tu môže vidieť deti, ktoré sa celé týždne neusmiali a zrazu ich to tu, v tomto bláznivom veselom cirkuse dostane. Smejú sa a robia neuveriteľné veci,“ hovorí Mária, pracovníčka ústavu.

Červený nos Clowndoctors spolupracoval pri príprave tohtoročného Cirkusu Paciento aj s dobrovoľníkmi. „Nádherná akcia, úžasný zážitok. Dnes som mala tú česť zúčastniť sa akcie ako dobrovoľník a musím povedať, že sa skláňam pred klaunmi aj detičkami,” skonštatovala dobrovoľníčka Mirka Valkovcová.