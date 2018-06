Oždianske serpentíny: Z víťazstva vo svojich triedach sa tešili Čiliak, Beník, Roziak a Matuška

Oždianske serpentíny sa už udomácnili v kalendári seriálu majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu. V Ožďanoch opäť nechýbali ani pretekári z nášho regiónu.

13. jún 2018 o 17:19 Stanislav Černák

OŽĎANY. V Ožďanoch sa počas druhého júnového víkendu jazdilo už štvrté kolo seriálu majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu. Počas víkendu sa už klasicky išli dvoje preteky. Na štart sa postavilo takmer šesťdesiat majstrov volantu.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Čiliak v Šternberku víťazne, Beník bral dve strieborné pozície

Vo farbách najväčšieho slovenského tímu Slovak National Hill Climb jazdí Zvolenčan Miroslav Čiliak a Ostrolúčan Denis Suja. Suja však na tomto podujatí neštartoval. Vo formule Tatuus FR 2000 ho vystriedal Tomáš „Srnka“ Ondrej, ktorý v oboch pretekoch skončil v absolútnom poradí na skvelom treťom mieste.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Miro Čiliak sa zapojil do bojov v rámci slovenského šampionátu pretekov historických automobilov do vrchu. Po oprave prevodovky, ktorá mu narobila vrásky na čele, sa Čiliak svojej úlohy zhostil výborne, pričom po oba dva pretekárske dni mu patrilo druhé miesto medzi všetkými „Historikmi“, ale aj prvenstvo v triede HK3.

Ďalší Zvolenčan Tomáš Beník, jazdiaci vo farbách MTB Racing teamu skončil počas prvého súťažného dňa na druhom mieste v triede HK1, na druhý deň sa radoval z víťazstva. „Celé preteky boli sprevádzané vysokými teplotami, čo bolo dosť náročné, ale podarilo sa mi odjazdiť dobré časy. V sobotu to žiaľ na prvenstvo nestačilo. V nedeľu sa mi to už podarilo a teším sa z toho, že sme sa oproti minulému roku posunuli a začíname byť konkurencieschopnými pre súperov, ktorí boli pre nás nedostihnuteľní,“ povedal pre MY Tomáš Beník.

V úlohe predjazdca sa predstavil aj jeho brat Marcel jazdiaci na BMW e30 coupe 320i, ktoré pripravil rok. Na ďalších podujatiach sa Marcel Beník predstaví už aj v európskom seriáli historických vozidiel.

V Ožďanoch samozrejme nechýbal ani Martin Matuška na monoposte F1.26. Počas prvého dňa sa mu podarilo prekonať vlastný osobný rekord na tejto trati z roku 2015 o 4 sekundy. Tešil sa z víťazstva vo svojej triede E2 do 2000 a druhého miesta vo svojej kategórii. „Po kontakte s retardérom a malým výletom mimo trať v tréningu, som nakoniec v ostrých jazdách opäť prekonal svoj osobák,“ povedal Matuška. V nedeľu skončil na rovnakých pozíciách v triede aj v kategórii. Avšak nevydržala to jeho prevodovka. „Do cieľa som došiel na voľnobeh. Hlavné je, že som preťal cieľ a že sú body doma,“ skonštatoval.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Naši jazdci na Jahodnej: Matuška si zlepšil osobák, Čiliak v čele európskeho seriálu

V slovenskom šampionáte sa počas tejto sezóny predstavuje aj nováčik v štartovom poli, 20-ročný Michael Brucháč z Detvy jazdiaci na Honde Civic 6g. Počas prvého dňa skončil vo svojej triede na treťom mieste. „Hneď na začiatku pretekov som mal technické problémy, no aj napriek tomu sa mi podarilo získať tretie miesto v triede E1-1400,“ opísal mladý jazdec spod Poľany. V druhom súťažnom dni obhájil bronz vo svojej triede. „V nedeľu to už bolo o niečo lepšie. Tretie miesto potešilo, no mohlo to byť lepšie. Ak by som nemal technické problémy, mohol som obsadiť aj vyššie priečky,“ povedal a pokračoval: „Auto sa momentálne opravuje. Uvidíme, čo s ním urobia zmeny a dúfam, že sa mi podarí obsadiť čo najlepšie umiestnenia na Pezinskej Babe.“

Darilo sa aj ďalšiemu Zvolenčanovi. Július Roziak jazdiaci na Škode Felicii vyhral počas oboch súťažných dní svoju kategóriu E1 do 1400. V štartovom poli sa predstavil aj Tomáš Mačinec zo Stožku na Lade 2107, ktorý skončil vo svojej triede NP 2 v sobotu tretí a v nedeľu druhý.