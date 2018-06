Vo Zvolene sa pokúsia o vytvorenie rekordu

Človeče, nehnevaj sa – Zvolen, zahraj sa, znie motto podujatia.

12. jún 2018 o 20:20 ROS

ZVOLEN. Občianske združenie Prístav nádeje so sídlom vo Zvolene opäť prichádza s ďalším projektom. Tentoraz so spoločenskom hrou Človeče, nehnevaj sa, prostredníctvom ktorej sa spolu s mestom pokúsi o zápis do Slovenskej knihy rekordov v počte ľudí hrajúcich živé i stolné Človeče.

Podujatie sa uskutoční počas Zvolenského korza v nedeľu 17. júna na Námestí SNP vo Zvolene. „Herné pole je prispôsobené aj pre ľudí na invalidnom vozíku. Trochu si pri hre precvičíme jemnú motoriku – hádzanie kocky, pohybovanie figúrkami, percepciu – sledovanie políčok, matematiku – spočítavanie,“ povedala riaditeľka združenia Marcela Václavková Konrádová.

Prvýkrát si túto hru vyskúšali v komornejšom prostredí pred troma rokmi. Teraz chcú zapojiť všetkých Zvolenčanov. „Vychádzame z toho, že hra dáva životu zmysel, lieči človeka z chorôb modernej civilizácie, je to spôsob sebarealizácie, Hra je univerzálnym modelom pre deti, dospelých, pre deti nadané, problémové i tie so zdravotným postihnutím,“ dodala Václavková Konrádová.

Nebude chýbať ani bohatý kultúrny program Zvolenského korza, súťaže a výhry pre účastníkov. Hra bude na 10 herných stoloch, súčasťou bude aj živé Človeče.

Podujatie organizujú s mottom Človeče, nehnevaj sa – Zvolen, zahraj sa. Záujemcovia sa môžu prihlásiť už dnes na webovej stránke posunsa.sk. Začiatok podujatia je o 13.30 h.