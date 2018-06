Bzovík má na čele tabuľky jednobodový náskok, V. Pstruša rozdrvila Podzámčok

Najvyššia oblastná futbalová súťaž mala počas uplynulého kola na programe predposledné kolo. O majstrovi sa rozhodne až budúcu nedeľu.

12. jún 2018 o 10:35 Stanislav Černák

I. trieda – 25. kolo

Stožok – Bzovík 1:4 (1:1)

Góly: Daniš – Križan 2, Augustín, Pápay.

Stožok: Čerhýň – Klimo, Melicher, Bambura, Ig. Figura, Slosiarik, Čipčala, Iv. Figura, Šufliarsky, Fekiač, Daniš (Kavín, Výbošťok)

Bzovík: Alakša – Hudec, Výboh, Dvorský, Gonda, Turan, Zaťkov, Križan, Dolinský, Augustín, Pápay (Čiak, Gerát, Fridrich)

V šlágri kola sa hral v prvom polčase vyrovnaný zápas. Do vedenia šli domáci v 40. minúte, zo štandardnej situácie skóroval Daniš. Veľmi dôležitý moment prišiel v záverečnej minúte prvého polčasu, keď vyrovnával hosťujúci Križan. Práve to bol jeden zo zlomových momentov tohto zápasu. V druhom polčase mali už hostia navrch. V 57. minúte sa presadil Augustín, v 76. Pápay. V poslednej minúte stretnutia pridal druhý gól v zápase Križan. Bzovík má tak pred posledným kolom jednobodový náskok na čele tabuľky pred H. Nemcami. Súboj o titul a postupujúceho do piatej ligy bude veľmi zaujímavý.

V. Pstruša – Podzámčok 8:1 (6:0)

Góly: Urbaník (11 m), Tkáč 4, Budai, Gondáš, Chamula – Rigo

Sobotňajší duel mali od úvodu stretnutia vo svojej réžii domáci futbalisti. Už v 4. minúte premenil penaltu Urbaník – 1:0. V 7. minúte sa presadil Tkáč, v 12. Budai, v 15. opäť Tkáč. Hostia pôsobili odovzdaným dojmom, no tento gólový uragán ich istotne zaskočil. Do prestávky vyhrávali domáci už 6:0. Po zmene strán Pstrušania pridali ešte dva prsné zásahy. Hostia zaznamenali čestný úspech až v 82. minúte, skóroval Rigo. Za domácich hviezdil so štyrmi gólmi Peter Tkáč.

Sliač – Kriváň 4:1 (3:1)

Góly: Jackuliak 4 – Kubiš

Domáci Sliač mal vydarený úvod stretnutia, v 18. minúte bolo už 3:0, čistý hetrik zaznamenal Jackuliak. Kriváň sa nevzdal, v 32. minúte znižoval zo štandardnej situácie Kubiš. Po zmene strán už ale domáci kontrolovali hru, štvrtý zásah pridal Jackuliak a bolo rozhodnuté o osude stretnutia.

D. Huta – Sebechleby 5:1 (2:0)

Góly: Kortiš 2, Olšiak, Chovan, Slovák (11 m) – Bajnok

V súboji tímov z druhej polovice tabuľky mali jasne navrch domáci futbalisti. Po prvom dejstve D. Huta viedla 2:0. Po zmene strán sa hneď v 46. minúte presadil Bajnok – 2:1. Z gólu sa však posledné mužstvo tabuľky tešilo len dve minúty. Na 3:1 zvyšoval druhým gólom v zápase Kortiš. V 55. minúte dal štvrtý gól Chovan. V závere sa presadil z penalty Jakub Slovák.

Zv. Slatina – Očová 3:3 (2:2)

Góly: Tereň, Mlynár, vlastný – Pivoluska, P. Široký 2

Vo Zvolenskej Slatine sa hralo vyrovnané stretnutie. Úvod stretnutia ale tomu nenasvedčoval. Domáci mali výborný vstup do zápasu. V 7. minúte skóroval Tereň, o minútu na to Mlynár. Zdalo sa, že Očová je zrelá na uterák, ale opak bol pravdou. V 27. minúte znižoval na 1:2 Pivokuska, v 42. minúte Patrik Široký. Po zmene strán sa hral vyrovnaný futbal. Domáci šli do vedenia až v 84. minúte po vlastnom góle Stankoviča. Slatinčania sa však z plného bodového zisku netešili. Bod pre Očovú zariadil v 86. minúte Patrik Široký, presným zásahom zo štandardnej situácie.

Dudince – Budča 4:0 (1:0)

Góly: Kamas, Hoško 2, Berényi

Domáce Dudince boli favoritom tohto stretnutia. Hostia navyše pricestovali do kúpeľného mesta len s 12 hráčmi. Miernu prevahu korunovali domáci až Kamasovým gólom v 35. minúte. Ďalšie góly padali až v záverečnej pätnásťminútovke. V 75. minúte zvyšoval na 2:0 Hoško. Hostia prestriedali po tomto okamihu, ale ani to neodvrátilo ďalšie dva góly v ich sieti. V posledných dvoch minútach sa presadili Hoško a Berényi.

H. Nemce – Látky 2:1 (1:1)

Góly: Dinh, Sádovský – Segeč

V Hontianskych Nemciach sa hralo zaujímavé stretnutie. Štvrté Látky nechceli predať svoju kožu zadarmo a predvádzali dobrý výkon. A šli aj do vedenia. V 26. minúte prekonal domáceho gólmana Pavlendu Andrej Segeč. Domácim veľmi pomohol v ďalšom priebehu hry gól do šatne, ktorý strelil v 45. minúte René Dinh. Veľmi dôležitý, a ako sa neskôr ukázalo, aj víťazný gól zaznamenal v 62. minúte Sádovský. Nepríjemnosť pre domácich prišla v 80. minúte, Vaškor podrazil hráča Látok a od hlavného rozhodcu videl červenú kartu. V záverečnej desaťminútovke, ale Látky ponúknutú početnú výhodu nevyužili. H. Nemce tak zabojujú o majstrovský titul a postup až v poslednom kole, keď sa predstavia na ihrisku posledných Sebechlieb. Ich rival zo Bzovíka bude hrať doma proti Vígľašu.

1. Bzovík 25 19 4 2 75:35 61

2. H. Nemce 25 19 3 3 81:17 60

3. Dudince 25 16 5 4 78:37 53

4. Látky 25 15 5 5 76:27 50

5. Stožok 25 13 6 6 63:43 45

6. V. Pstruša 25 11 5 9 55:50 38

7. Kriváň 25 10 4 11 48:64 34

8. Sliač 25 10 2 13 40:52 32

9. Zv. Slatina 25 9 4 12 46:51 31

10. Budča 25 7 8 10 39:55 29

11. D. Huta 25 6 5 14 32:63 23

12. Očová 25 5 5 15 35:62 20

13. Podzámčok 25 3 2 20 20:82 11

14. Sebechleby 25 3 0 22 30:80 9