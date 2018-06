Do obce by chceli pritiahnuť viac lekárov

V Pliešovciach plánujú vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Chcú získať dotáciu, ktorá im to zafinancuje.

13. jún 2018 o 10:37 Adriana Antolová

PLIEŠOVCE. V Pliešovciach by chceli v budúcnosti postaviť centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, kde by sústreďovali všeobecných lekárov aj špecialistov.

Terajšie zdravotné centrum v obci neposkytuje priestory pre všetkých lekárov. Všeobecná lekárka ordinuje v tunajšom spoločenskom dome.

„Cez ministerstvo zdravotníctva je vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov týkajúcich sa vybudovania takéhoto centra v obci, a tak sme si podali žiadosť,“ hovorí pracovníčka mestského úradu v Pliešovciach Ivana Pántiková.

Za domom služieb

Ak sa im podarí získať financie, nové priestory pre lekárov plánujú postaviť za tunajším domom služieb už do troch rokov. „V centre by sme chceli mať minimálne všeobecného lekára, gynekológa a detského lekára,“ približuje Pántiková.

V rámci projektu by vybudovali objekt centra, zabezpečili materiálno-technické vybavenie, vrátane zdravotníckej techniky, a aj pripojenie na vysokorýchlostný internet. Taktiež chcú kúpiť softvérov a v neposlednom rade vybudovať aj bezbariérový prístup.

Do obce by tak pritiahli aj viacero lekárov na plný či čiastočný úväzok. „Zatiaľ s lekármi len rokujeme,“ prezradil starosta Štefan Sýkora s tým, že bude asi problematickejšie nájsť lekárov na polovičné úväzky či ešte kratšie.

Jedno zdravotné stredisko už majú

„V Pliešovciach síce máme zdravotné stredisko, ale už má svoje roky,“ dodala Pántiková.

Najprv chceli súčasné zdravotné stredisko zrekonštuovať, ale obnova budovy by bola finančne príliš náročná a aj tak by im chýbali potrebné priestory, práve preto sa rozhodli zapojiť do tejto výzvy.

Terajšie zdravotné stredisko zatvoriť neplánujú, len sú si vedomí toho, že s pribúdajúcimi rokmi stráca svoju funkčnosť.