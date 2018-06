Štvrtoligisti získali len bod, Kováčová v predstihu piatoligovým majstrom

Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od tretej ligy až po piatu.

11. jún 2018 o 11:43 Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



III. liga

Krásno n/K – Detva 6:2 (4:0)

Góly: 2., 20. Macura, 4. Gábor, 33. Koleno, 76. Ševčík, 89. Greguš – 67. Dianiška, 78. Čeprnja. ŽK: 0–2. Rozhodoval: Rojček, 350 divákov.

Detva: Trifunovič – Šulek, J. Melich, Dianiška, Michálik, Rapčan, Plečaš, Tužinský, M. Melich, Čeprnja, Janjuz (74. Urban)

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Hriňová si vysokou výhrou zabezpečila záchranu, Kováčová si poradila s Krupinou

Slušnú divácku návštevu domáci potešili hneď v úvode zápasu, veď za štyri minúty strelili dva rýchle góly, ktoré rozhodli o osude celého stretnutia. Do polčasu pridalo krásno ešte ďalšie dva presné zásahy. Po zmene strán znižoval v 67. minúte na 4:1 Dianiška. Žiadna dráma sa však nekonala. V 76. minúte pridal Sevčík piaty gól. Pravda, Detva o chvíľu na to znížila zásluhou Čeprnju, ale posledné slovo mali domáci, v predposlednej minúte sa presadil Greguš.

Ostatné výsledky 27. kola: Žarnovica – R. Sobota 1:5, Lučenec – N. Baňa 2:0, Or. Veselé – Martin 4:2, Fiľakovo – Čadca 1:0, L. Hrádok – Námestovo 1:1, Kalinovo – Teplička 3:2, B. Bystrica – L. Štiavnica 4:2

1.B. Bystrica 29 20 6 3 57:18 66

2.Rim. Sobota 29 18 4 7 83:39 58

3.Lučenec 29 16 3 10 50:33 51

4.L. Hrádok 29 15 5 9 60:44 50

5.Kalinovo 29 16 1 12 46:36 49

6.Námestovo 29 12 9 8 47:33 45

7.L. Štiavnica 29 13 5 11 34:44 44

8.Martin 29 11 8 10 53:41 41

9.Žarnovica 29 12 5 12 36:46 41

10.Or. Veselé 29 12 4 13 34:32 40

11.Čadca 29 11 5 13 46:47 38

12.Krásno 29 10 5 14 41:48 35

13.Fiľakovo 29 11 2 16 34:55 35

14.Teplička 29 8 7 14 40:49 31

15.Nová Baňa 29 5 4 20 33:73 19

16.Detva 29 4 3 22 30:86 15

IV. liga skupina Juh

Šalková – Pliešovce 2:2 (0:1)

Gól: 52. Vernársky, 70. Vučković – 4. Záturecký, 60. Malatinec, ŽK: 1-0, Rozhodoval: Jančo, 100 divákov.

Šalková: Ursíny – Štubniak, Mesík, Dobrík, Palovič, Mikulec, Chovanec, Dobrík (26. Vernársky), Debnár, Libič, Vučković

Pliešovce: Gnida – Roziak, Kouřil, Vilhan, Malatinec (81. Polaček), Mazúch, Sýkora, Bobor, Záturecký (50. Černický), Hraško, Jamnický

Hostia začali zápas najlepším možným spôsobom a po krídelnej akcii sa rýchlo presadil Záturecký. Domáci sa dlho nevedeli zorientovať na vlastnom ihrisku a bol to aj boj s počasím. Dlhšie sa hral iba medzišestnástkový futbal bez vážnejších šancí. Zaujímavý moment nastal, keď do poľa prišiel Vernársky, hrajúci tréner na bankárskom poste, ktorý si vyskúšal ofenzívne ťaženie. Svoje skúsenosti zúročil aj na tejto pozícii a presadil sa pri vyrovnávajúcom góle. Eufória ale netrvala dlho a Pliešovce po bojovnom výkone vyrovnali zásluhou Malatinca. Hostia hrali dobre a mohli ísť do vedenia aj o dva góly, presadil sa však na strane Šalkovej Vučković. Hoci sa obidva tímy pokúšali o 3 body aj v závere, napokon odišli domov s remízou.

Hriňová – Rakytovce 0:1 (0:1)

Gól: 20. Matis. ŽK: 1 – 2. ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Filkus, 200 divákov.

Hriňová: Kružliak – Nosáľ, Hanes (77. Jablonský), Paprčka, Moravčík, Miklian, Ľupták (69. Hronček), Pohorelec, Purdek, Mičuda, Vreštiak