Mladí Zvolenčania skúsili medzinárodné turnaje Champions Trophy

Mladé nádeje zvolenského MFK Zvolen zaradení do prípravky U10 sa zúčastnili zaujímavého futbalového projektu vo Viedni.

10. jún 2018 o 13:20 (mim)

ZVOLEN. Projekt nazvaný ChampionsTrophy 2018, je akousi obdoba Ligy majstrov pre deti narodené v roku 2008. Od februára do mája 2018 sa na 40 kvalifikačných turnajoch po celej Európe zúčastnilo vyše 1000 družstiev (približne 14 000 detí), aby sa kvalifikovali do finále (128 mužstiev) vo Viedni (15. – 17. júna). V minulom ročníku dominovali v tejto kategórii nádeje víťaznej Chelsea Londýn, druhý boli hráči Benfica Lisabon a tretí Juventus Turín.

Prípravkári MFK absolvovali 3 kvalifikácie. Na turnajoch v Petržalke (16 družstiev) obsadili 9. miesto, v rakúskom Hagenbrunne (16 družstiev) boli druhí, a v Neulengbachu (18 mužstiev) skončili na 4. mieste. Súpermi im boli rovesníci zo Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska.

Mladí reprezentanti MFK Zvolen sa však v konečnom hodnotení do finále neprebojovali, no vzorne reprezentovali klub aj mesto, ukázali svoju kvalitu a bolo pre nich veľkým poučením hrať proti rôznym družstvám s rôznymi štýlmi. Tréneri si doniesli veľa poznatkov, akým smerom sa uberá mládežnícky futbal v súčasnosti.

Zaujímavý bol nejasný systém postupu do finále, do ktorého sa prebojovalo až 39 rakúskych tímov, mnohé až tretieho miesta. Zvolenčania boli síce na druhom mieste, no nepostúpili. Na dokreslenie stačí spomenúť posledné stretnutie s dovtedy nepostupujúcou domácou Viedňou, keď o remíze rozhodla vymyslená penalta v poslednej minúte, keď MFK viedli 2:1. A veru, v šatni sa objavili aj slzy. Nečudo, veď v turnaji v 11 zápasoch prehrali jediný raz v riadnom hracom čase a napriek umiestneniu sa do finálovej časti „záhadne“ neprebojovali.