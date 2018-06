Kučera a Švecová súperom uštedrili KO, Filip Zigo neuspel

Viacero bojovníkov Power Gym Zvolen má za sebou ďalšie zápasy.

9. jún 2018 o 13:52 Stanislav Černák

Najskôr sa v závere mája predstavil na profesionálnom galavečeri Thai boxu a MMA Perun Fight Night v Trnave Milan Kučera. V kategórii do 81 kg si zmeral sily s Jurajom Tuturom. Bol to vôbec prvý Kučerov zápas v kategórii B, celkovo sa v ringu predstavil už 19-krát. Juraj Tutura je je síce iba 18-ročný zápasník, no veľmi skúsený. Na svojom konte má už približne 40 duelov.

„Do zápasu sme šli s vedomým, že proti Milanovi stojí silný súper. To sa aj potvrdilo. Tutura mal od začiatku zápasu prevahu, stále Milana tlačil rukami i nohami a bol aj veľmi silný v klinci. Treba podotknúť aj to, že zápas bol v kategórii do 81 kg, Milan váži 74 kg, takže jeho súper mal aj váhovú prevahu,“ opísal úvod duelu Kučerov tréner Richard Šmálik. Kučera sa snažil súpera zasiahnuť dlhým kolenom, no veľmi sa mu to nedarilo, triafal ho hlavne rukami, lebo nohy mu Tutura blokoval a chytal.

„Milan bol v 3. kole už počítaný po tvrdom round-kicku na rebrá. Našťastie to rozdýchal. Súper sa snažil Milana dostať na KO, no pár sekúnd pred koncom zápasu Milan vytiahol lakeť z otočky, trafil Tuturu presne na nos, po tomto údere padol k zemi a nevládal sa postaviť a tak Milan Kučera vyhral na KO v treťom kole,“ radoval sa z tejto výhry tréner Power Gym Zvolen.

Začiatkom júna sa v amatérskej lige SMTA v Banskej Bystrici počas 7. kola predstavili Kristína Švecová a Filip Zigo. Švecová v kategórii do 67 kg mala za súperku zápasníčku Moravíkovú. „Naša Kristína je tvrdá bojovníčka. S touto súperkou sa už stretla pred pol rokom, vtedy zvíťazila na body. V úvode tohto zápasu Švecová trafila Moravíkovú tvrdým hákom a lakťom nos súperky. Kristína zvíťazila po pár sekundách KO systémom v úvode prvého kola,“ povedal priebeh zápasu Šmálik.

Filip Zigo sa stretol s Martinom Babiakom v kategórii do 67 kg. „Filip tento zápas doslova prespal. Vôbec nekombinoval, nezačínal. Súper ho pekne bodoval a vyhral na body,“ opísal duel tréner. Išlo však o posledné kolo amatérskej ligy. A aj keď Zigo teraz prehral, má už nazbieraný dostatočný počet bodov. To znamená, že 23. júna bude zápasiť o titul slovenského šampióna v amatérskom Muay Thai.