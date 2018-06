Zdolali aj slávnu Spartu Praha. Uplynulo 50 rokov od úspechu žiakov zo Zvolenskej Slatiny

V roku 2018 uplynulo neuveriteľných 50 rokov od veľkého hokejového úspechu vtedajších žiakov zo Zvolenskej Slatiny.

7. jún 2018 o 10:43 Stanislav Černák

ZVOLENSKÁ SLATINA. Písal sa rok 1968. Žiaci zo Základnej školy vo Zvolenskej Slatine zaznamenali obrovský úspech, keď sa stali majstrami Československa neregistrovaných žiakov v hokeji v Pardubiciach. Na tento veľký úspech si rád zaspomínal bývalý výborný útočník, mládežnícky tréner, milovník športu a rodák zo Zvolenskej Slatiny Ján Podkonický.

V tej dobe si medzi sebou žiaci merali sily v tzv. Podpolianskych hrách, Pohronských hrách či Hontianskych hrách. Zvolenská Slatina hrávala Podpolianske hry, kde súperila s družstvami z Očovej, Detvy a Hriňovej.

Cez oblastné turnaje až do Pardubíc

„Za socializmu bývali tieto majstrovstvá každý rok. V roku 1968 prišiel za mnou pán učiteľ Sokáč, aby som zložil družstvo. Najskôr sme hrali dvojzápas v Detve. Prvý sme vyhrali, druhý remizovali. Tretí zápas sa hral v Hriňovej, ten sme vyhrali. Štvrtý sme hrali doma proti Očovej, vyhrali sme ho a postúpili ďalej,“ začal spomínať Ján Podkonický.

Slatinčania potom postúpili ďalej cez víťaza Pohronských hier. Ďalším súperom im bola Banská Štiavnica, ktorú zdolali tiež. Týmto víťazstvo si zabezpečili účasť na turnaji v Banskej Bystrici, kde sa im podarilo vyhrať stredoslovenskú súťaž a kvalifikovať sa do Pardubíc na majstrovstvá Československa neregistrovaných žiakov. „Po víťazstve nad Štiavnicou som mal problém. Štiavničania podali protest, že sme profesionáli, ale neuspeli, pretože to nebola pravda,“ doplnil Podkonický.

„Pred cestou na záverečný turnaj sme už nemali v Slatine ľad. Partizánske nám vyšlo v ústrety a odohrali sme proti nim dva prípravné zápasy, ktoré sme prehrali 1:7 a 2:7,“ povedal legendárny útočník. Vtedy ešte ani len netušili, že sa s rovnakým družstvom stretnú v Pardubiciach vo finále a výsledok bude úplne iný.

Finálový turnaj v Pardubiciach

„Bolo zaujímavé, že v Pardubiciach bolo 90 percent dedín. Z veľkých tímov tam bola jedine Plzeň, Sparta Praha a domáce Pardubice. Za Slovákov sme na finálovom turnaji boli my, Partizánske a Spišská Nová Ves,“ vysvetlil bývalý výborný hokejista a mládežnícky tréner.

A chlapcom zo Zvolenskej Slatiny sa nadmieru darilo aj v Pardubiciach. „Môj dobrý kamarát, náš brankár, sa bál proti Sparte Praha nastúpiť do brány, lebo ich videl strieľať príklepy. Doslova sme ho museli do brány tlačiť. Ten zápas sme napokon vyhrali 22:0,“ povedal so smiechom dnes 66-ročný Ján Podkonický.