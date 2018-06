Čiliak v Šternberku víťazne, Beník bral dve strieborné pozície

V Čechách sa predstavilo len päť Slovákov, z toho však dvaja Zvolenčania. Miro Čiliak a Tomáš Beník.

6. jún 2018 o 15:07 (mm, sč)

ŠTERNBERK. Premenlivé počasie sprevádzané búrkami, ale aj slnečnými lúčmi. Aj taká bola atmosféra piateho kola seriálu FIA European Hill Climb Championship, ale aj štvrtého kola FIA Historik Hill Climb Championship v Šternberku.

Štart týchto pretekov si nedala ujsť ani dvojica jazdcov Slovak National Hill Climb Team, Peter Ambrúz na Mitsubishi Lancer EVO IX a Miro Čiliak s formulou Metalex MTX 1-06.

Dvojica šampionátov, dvojica jazdcov, dvojica bodov do európskych hodnotení. V Šternberku sa Mirovi Čiliakovi síce darilo a v rámci seriálu FIA Historik Hill Climb Championship 2018 vybojoval plný počet bodov. Avšak v rámci triedy E4-1600, to nebolo bez problémov. Tie mu narobila prevodovka, vďaka ktorej v prvej súťažnej jazde prišiel do cieľa na zaseknutom druhom prevodovom stupni, druhú jazdu zase štrajkoval tretí rýchlostný stupeň.

„Ako vždy v Šternberku to boli dobré preteky, ale treba povedať, že organizátor už klasicky robil zmätky hlavne v druhej ostrej jazde. Panoval tu chaos a poradie štartu nebolo tak, ako by malo byť podľa predpisov. Navyše nás aj trošku potrápilo počasie, ale na to sme si v Šternberku už zvykli. V podstate pre mňa preteky prebiehali bez problémov, Miro sa však trápil s prevodovkou Metalexu. Napriek tomu sme sa snažili si ich poriadne užiť. Vďaka patrí všetkým našim partnerom za podporu, ale aj mechanikom za prípravu našich vozidiel,“ zhodnotil Peter Ambrúz po pretekoch.

V Šternberku sa predstavil opäť aj Tomáš Beník na svojej Lancii Beta Cupé, ktorý sa pravidelne zúčastňuje nielen slovenského seriálu, ale aj toho európskeho. Beníkovi sa darilo, pretože obsadil vo svojej kategórii dve druhé miesta. Jedno v európskom seriáli, druhé v seriáli pretekov Zóny strednej Európy.