Hriňová si vysokou výhrou zabezpečila záchranu, Kováčová si poradila s Krupinou

Treťoligisti hrali počas uplynulého týždňa dva zápasy. Ostatné súťaže pokračovali klasicky, víkendovými duelmi.

4. jún 2018 o 12:08 Stanislav Černák

III. liga

Predohrávka 30. kola:

Detva – Or. Veselé 1:0 (0:0)

Gól: 84. Krstich

Detvianski futbalisti sú síce beznádejne na chvoste treťoligovej tabuľky, ale súťaž chcú dohrať so cťou. Zlepšené jarné výkony sa prejavili aj v tomto zápase. Prvé dejstvo bolo vyrovnané. Aj druhé, pár šancí bolo na oboch stranách. Už keď sa zdalo, že sa tímy rozídu po bezgólovej remíze, udrel v 84. minúte domáci Krstich, ktorý rozhodol o zisku troch bodov pre MFK.

26. kolo:

Detva – Lučenec 0:3 (0:2)

Góly: 20. Pavlovič, 34., 59. Višič

Domáci chceli proti favorizovanému Lučencu nadviazať na dobrý výkon a víťazstvo. Hostia však mali od úvodu stretnutia navrch, čo dokázali aj gólovo. V 20. minúte šli do vedenia zásluhou Pavloviča. Druhý gól pridal ešte v prvom dejstve Višič. Po zmene strán Lučenec dokázal kontrolovať priebeh hry, v 59. minúte zvyšoval po brejku na konečných 3:0 pre hostí krásnym gólom opäť Višič. Zápas sa potom dohrával medzi šestnástkami.

Ostatné výsledky predohrávky 30. kola: Kalinovo – L. Hrádok 3:0, Teplička – Lučenec 2:1, L. Štiavnica – Krásno 1:1, Rim. Sobota – Čadca 5:2, Martin – B. Bystrica 0:1, Námestovo – Žarnovica 0:1, N. Baňa – Fiľakovo 1:2

Ostatné výsledky 26. kola: Martin – Teplička 1:1, Rim. Sobota – Krásno 3:1, L. Štiavnica – Kalinovo 2:0, Čadca – Žarnovica 1:4, L. Hrádok – N. Baňa 6:0, Námestovo – B. Bystrica 1:0

1.B. Bystrica 28 19 6 3 53:18 63

2.R. Sobota 28 17 4 7 78:38 55

3.L. Hrádok 28 15 4 9 59:43 49

4.Lučenec 28 15 3 10 48:33 48

5.Kalinovo 28 15 1 12 43:34 46

6.Námestovo 28 12 8 8 46:32 44

7.L. Štiavnica 28 13 5 10 34:40 44

8.Martin 28 11 8 9 51:37 41

9.Žarnovica 28 12 5 11 35:41 41

10.Čadca 28 11 5 12 46:46 38

11.Or. Veselé 27 11 4 12 29:28 37

12.Krásno 28 9 5 14 35:46 32

13.Teplička 28 8 7 13 38:46 31

14.Fiľakovo 27 9 2 16 31:54 29

15.N. Baňa 28 5 4 19 33:71 19

16.Detva 28 4 3 21 28:80 15

IV. liga skupina Juh

Rakytovce – Pliešovce 2:3 (1:0)

Góly: 26. a 73. L. Malatinec – 47. Záturecký, 72. Bobor, 84. Vilhan

Od úvodu sa striedali šance zo strany na stranu. Rafanidesa zarmútil Gnida v 17. minúte a Zátureckého krížnu strelu kryl Mráz. Keď Fojtík poslal center na Lukáša Malatinca, ten hlavou poslal Raky do vedenia. Skóre mohol prikrášliť Bútora, mieril ale nad. Druhý polčas nastal diametrálne odlišný dej zápasu, keď hostia predčili domácich vo všetkých činnostiach. Pomohol im k tomu rýchly vyrovnávajúci gól, keď sa v 47. minúte po rohovom kope presadil hlavou Záturecký. V 72. minúte sa do lopty oprel Malatinec, Mráz jeho pokus vyrazil, k lopte sa dostal hosťujúci hráč, poslal center na hlavu Bobra, a ten „koníčkom“ poslal loptu za Mráza. Domáci ale expresne rýchlo vyrovnali po priamom kope Kohúta a hlavičke Malatinca. V 84. minúte mali domáci výhodu rohového kopu, center Pavlíka však zblokoval hosťujúci hráč poslal loptu na Vilhana, ktorý s ňou prebehol do pokutového územia, kde sa poľahky uvoľnil cez Rišku a zoči-voči Mrázovi nezaváhal 2:3. Keď Fojtík trafil iba do nôh Gnidu, bolo rozhodnuté o triumfe hostí.

Hriňová – Revúca 5:0 (2:0)

Gól: 22. Purdek, 25. Hronček, 65. Pohorelec (11 m), 70. Pohorelec, 90. Jablonský

Pod Poľanou sa hral priemerný futbal. Od úvodného hvizdu bola Hriňová lepším tímom, mala územnú prevahu.